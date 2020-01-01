Театральные премьеры января: "Старший сын", "Посадить дерево", "Папа"

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости, Наталия Курова. Театры в январе в отличие от своих зрителей не отдыхают, а работают в две, а то и в три смены: детские утренники, театрализованные новогодние представления и вечерние спектакли для взрослой публики. Премьер, как правило, не много, но все-таки некоторые театры – "Практика", Театры в январе в отличие от своих зрителей не отдыхают, а работают в две, а то и в три смены: детские утренники, театрализованные новогодние представления и вечерние спектакли для взрослой публики. Премьер, как правило, не много, но все-таки некоторые театры – "Современник" театр имени Маяковского - покажут новые работы уже в первый месяц 2020 года, также пройдут рождественские фестивали и презентации новых концертных программ.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Большой театр готовит премьеру на февраль – это опера "Садко" Римского-Корсакова, для постановки которой приглашен известный оперный режиссер Дмитрий Черняков.

А 26 января состоится прямая трансляция балета "Жизель" Адольфа Адана, премьера которой совсем недавно пошла на исторической сцене Большого театра в постановке известного хореографа Алексея Ратманского.

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР

Мариинский театр к юбилею Великой Победы и Дню снятия блокады Ленинграда приурочил исполнение двух грандиозных сочинений великих русских композиторов ХХ века – Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича.

В Концертном зале Мариинского театра под управлением Николая Хондзинского 27 января прозвучит едва ли не самая редко исполняемая партитура Прокофьева – оратория "На страже мира". Тексты для нее создавал Самуил Маршак. Вокальные партии исполнят солисты и ансамбль Академии молодых оперных певцов "Мариинки", детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга.

В Мариинском-2 в этот же день под управлением Валерия Гергиева прозвучит легендарная Симфония №7 ("Ленинградская") Шостаковича. Величественная музыка о противостоянии человека насилию и тирании, машине зла и уничтожения сразу после премьеры обрела всенародную славу. Сегодня, спустя почти восемьдесят лет, она продолжает свое победное шествие по миру.

В предпоследний день уходящего года в Концертном зале "Мариинки" прозвучит заключительная часть "Триптиха о Тристане" Мессиана – редко исполняемая экзотическая и философская "Турангалилу-симфония" в исполнении Уральского симфонического оркестра под управлением Дмитрия Лисса. Композитор видел в этом сочинении "песнь любви, гимн радости, движению, времени, ритму жизни и смерти".

Для воплощения замысла Мессиану понадобился голос удивительного электронного инструмента – волн Мартено. Солировать на нем будет Натали Форже – профессор Парижской консерватории, известная своими импровизациями и исполнением рок-музыки совместно с такими группами, как Faust и Radiohead.

ТЕАТР МАЯКОВСКОГО

Театр Маяковского начнет новый год с премьеры спектакля "Старший сын" по одной из самых пронзительных пьес драматурга Александра Вампилова. Он прожил всего 34 года и создал всего 4 пьесы, но успел войти в историю русской литературы, как один из главных драматургов ХХ века. Драматургия Вампилова, рассказывающая простые на первый взгляд истории, на поверку оказывается такими глубинными скрытыми в душе чувствами и переживаниями, с которыми, подчас и сам человек не может разобраться. Его пьесы трудно поддаются сценическому воплощению, и удача сопутствует далеко не всем, даже очень большим режиссерам.

Но в театре Маяковского, на афише которого имя Вампилова появится впервые за столетнюю историю, за пьесу "Старший сын" рискнул взяться молодой режиссер Анатолий Шульев.

Знаменитую роль главы семьи Сарафановых, которую в кино создал выдающийся русский артист Евгений Леонов, в спектакле сыграет народный артист России Игорь Костолевский.

Пьеса "Старший сын" построена на странных стечениях обстоятельств. Студент Бусыгин и его приятель Сильва, провожая новых подружек, опаздывают на последнюю электричку и пытаются найти ночлег под выдуманным предлогом, что один из них – внебрачный сын отца семейства Сарафановых и приехал его навестить. Самозванец входит в мир этой семьи и за пару дней между ним и домочадцами устанавливаются такие теплые "родственные" чувства, что их не может изменить даже открывшийся обман…

"Тема взаимоотношения между родителями и детьми очень важна для меня. "Старший сын" - это возможность для каждого разобраться в своих собственных отношениях с близкими, где-то посмеяться вместе, может быть, простить кого-то, или признаться, в чем-то, сказать всю правду. Для меня эта история о выходе из кризиса, о поиске гармонии, своего места среди других, о том, как чужие становятся близкими, когда у них появляется общая память", - сказал РИА Новости Шульев.

В пьесе случай определяет только начало историю, а то, чем все это кончится, зависит только от самих героев: они сами должны сделать выбор.

Премьерные спектакли пройдут 24 и 25 января.

ТЕАТР "ПРАКТИКА"

Известные актера Михаил и Николай Ефремовы сыграют отца и сына в спектакле "Посадить дерево" по пьесе Алексея Житковского, премьера которого состоится на сцене театра "Практика" 13 января.

"Посадить дерево" - совместный проект театра "Практика" и продюсера Леонида Робермана. Осуществит постановку спектакля художественный руководитель театра режиссер Марина Брусникина.

Остроумный сюжет, задуманный автором "как шутка или эксперимент с элементами комедии и абсурда", рассказывает о взаимоотношении поколений. О том, как однажды отец повел сына в поле, чтобы вместе посадить дерево. Но сын начал задавать неудобные вопросы, да и поле оказалось не таким простым, как казалось на первый взгляд.

"Пьеса Житковского написана талантливо, легко, смешно и в то же время имеет массу смыслов. Все мы сталкиваемся с проблемой взаимоотношения поколений и непонимания между людьми", - считает Брусникина. По словам режиссера, когда она читала пьесу, сразу же подумала о Михаиле Ефремове в главной роли, которая как будто для него и написана.

"Я очень рада, что в спектакле будет играть Николай Ефремов, сын моей подруги и замечательной актрисы Евгении Добровольской, которого я знаю с детства", - отметила Брусникина.

Премьерные спектакли пройдут на сцене театра "Практика" 13 и 15 января, а затем будут сыграны 14 и 21 января на сцене театра им. Пушкина.

ТЕАТР "СОВРЕМЕННИК"

"Современник" представит в январе две премьеры. На основной сцене - спектакль "Папа". Автор пьесы - французский писатель Флориан Зеллер, который в 22 года написал свой первый роман, а в 2016 году газета The Gиardian назвала его "самым ярким молодым драматургом нашего времени". Его пьесы переведены на многие языки и ставятся во всем мире.

"Папа" - самая известная пьеса Зеллера, она отмечена престижной премией "Мольер" и номинирована на британские театральные премии. Она идет в театрах Европы, Америки и Японии.

На постановку "Папы" художественный руководитель "Современника" Галина Волчек пригласила известного режиссера Евгения Арье (Израиль), который уже поставил на этой сцене два спектакля – "Враги. История любви" и "Скрытая перспектива", ставшие событиями театральной жизни Москвы.

В пьесе "Папа", жанр которой обозначен как трагифарс, сочетаются юмор, пронзительная трогательность и почти детективная интрига. Создатели спектакля обсуждают, что такое реальность, до какой степени она объективна и как происходящее вокруг отражается в нашем сознании.

В главных ролях: Сергей Гармаш и Виктория Толстоганова.

Премьерные спектакли пройдут 24 и 25 января на основной сцене театра.

На Другой сцене театра 12 января состоится премьера спектакля "Что Вы делали вчера вечером?" Молодой режиссер Андрей Маник поставит спектакль по двум пьесам современного российского драматурга Дмитрия Данилова: "Свидетельские показания", которую играли в рамках проекта "Поиск" и "Что вы делали вчера вечером?"

Ежедневно мы сталкиваемся со множеством людей – на работе, по дороге домой, в магазинах, в кафе – везде нас окружают сотни лиц. Эти мимолетные столкновения, порой секундные встречи глазами, не проходят бесследно, даже если нам кажется иначе. Мы отражаемся друг в друге. Но в эти мгновения невозможно понять происходящее. Как и разглядеть в этом отражении не только другого, но и самого себя.

Именно об этом две пьесы Данилова, объединенные в новом спектакле под названием "Что вы делали вчера вечером?" Автор предлагает уникальный драматургический язык, который провоцирует создателей спектакля на поиск особого способа существования актеров.

За полтора часа спектакля каждый из исполнителей сыграет по несколько ролей, соприкоснувшись в эти минуты сценического действия с крупным планом конкретного человека. Новый спектакль – это острая, эксцентричная, вызывающая смех, история, играя которую артисты пытаются найти ответы на сущностные для всех вопросы.

В ролях: Дарья Белоусова, Марина Лебедева, Полина Пахомова, Полина Рашкина, Николай Клямчук, Дмитрий Смолев, Георгий Токарев и другие.

ДОМ МУЗЫКИ

Московский Рождественский фестиваль духовной музыки пройдет в Доме музыки с 12 по 26 января. Этот крупнейший столичный хоровой форум, приуроченный к празднованию Рождества Христова, состоится в этом году в десятый раз. В форуме примут участие известные хоровые коллективы из России, Болгарии и Испании, знаменитые солисты, камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и Национальный филармонический оркестр России.

Художественные руководители фестиваля – президент Дома музыки, член Патриаршего совета по культуре Владимир Спиваков и председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Илларион.

Фестиваль проходит с высочайшего благословения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"За десять лет благодаря Рождественскому фестивалю московская публика познакомилась со многими выдающимися исполнителями, лучшими хоровыми коллективами из разных стран, которые прежде не выступали в России", - подчеркнул Спиваков.

В программе 10-го фестиваля представлена европейская духовная музыка разных эпох и стилей. Откроет форум 12 января "Рождественская оратория" митрополита Иллариона.

На концертах будет звучать музыка Баха, Скарлатти, Моцарта, Свиридова.

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

Юбилейный гала-концерт "Хибла Герзмава и ее друзья" состоится 19 января на сцене Кремлевского Дворца. Среди гостей этого праздничного вечера – Анна Нетребко, Денис Мацуев, Юсиф Эйвазов, Дмитрий Ульянов, Владимир Спиваков, Чулпан Хаматова и многие другие звезды.

Блистательная оперная дива, золотое сопрано России, обладательница прекрасного голоса и яркого драматического таланта Герзмава – желанная гостья на самых именитых сценах мира. Известные дирижеры и режиссеры приглашают певицу для участия в своих постановках.

Каждый сольный проект этой исполнительницы в Москве – это всегда событие в мире классической музыки. Потрясающее слияние виртуозной техники, современного драйва и невероятной харизмы истинной дивы, удивительная утонченность и чувство стиля во всем – от выбора программы до костюмов и сценографии – это Хибла Герзмава.

Большой юбилейный концерт "Хибла Герзмава и друзья" задуман как грандиозное театрализованное шоу, полное ярких эмоций и сюрпризов. Зрителям в этом вечер выпадает редкий шанс не только насладиться искусством блистательной оперной певицы, но и увидеть в этом проекте самых знаменитых артистов современности.

В программе концерта будет звучать музыка великих композиторов, в операх которых блистала Герзмава: Верди, Беллини, Доницетти, Моцарт, Пуччини, прозвучат романсы Чайковского и Рахманинова, абхазские народные песни и песня Пахмутовой "Нежность". Арии и дуэты из опер исполнят Герзмава и ее друзья – Нетребко, Эйвазов, Головатенко, Ульянов.

"ЧАЙКОВСКИЙ-ГАЛА"

Знаменитый пианист Денис Мацуев представит специальный музыкальный вечер "Чайковский-гала", который состоится 13 января в Крокус Сити Холле. Традиционную новогоднюю программу Мацуев исполнит с Государственным симфоническим оркестром России им. Светланова.

В 2020 году весь музыкальный мир будет отмечать 180-летие со дня рождения русского музыкального гения – Петра Ильича Чайковского. Создатель множества произведений, в числе которых более 100 романсов, 10 опер, три балета, 7 симфоний, концерты, фортепианные циклы, симфонические программы и многое другое, по праву считается одним из величайших композиторов человечества. Одним из первых концертов в честь юбилейной даты станет выступление Мацуева.

В программе – Первый и Второй концерты Чайковского для фортепиано с оркестром. Мацуев, бережно сохраняя наследие композитора, подарит произведениям новое звучание, создав атмосферу настоящего русского Старого Нового года.

Сегодня Мацуев – желанный гость центральных концертных залов мира, непременный участник крупнейших музыкальных фестивалей, постоянный партнер ведущих симфонических оркестров России, Европы, Северной Америки и стран Азии.

Имя пианиста неразрывно связано с русской фортепианной школой, высоким качеством концертных программ, новаторством и глубиной художественных интерпретаций. Стремительное восхождение музыканта началось в 1998 году после его победы на Конкурсе Чайковского.