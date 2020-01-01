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Роухани призвал США вернуться к изначальной точке в СВПД
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РИА Новости

Роухани призвал США вернуться к изначальной точке в СВПД

11:30 01.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Рухани
Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 янв – РИА Новости. Иран готов к переговорам с США, как только Вашингтон вернется к "изначальной точке" в ядерной сделке, заявил в среду иранский президент Хасан Роухани.
"Как только они свернут с ошибочного пути, как только они вернутся к точке, с которой организовали новый заговор (против Ирана), мы готовы к переговорам, но при условии, что вернемся к изначальной точке", - сказал он в ходе выступления, показанного иранским телевидением.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
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Роухани добавил, что попытки США добиться "капитуляции" Ирана не приведут к результату.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Казем Джалали
25 декабря 2019, 10:22
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиИранСШАВ мире
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