Ростовские ученые выявили два новых для региона вида мышей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Ученые выявили в Ученые выявили в Ростовской области два новых вида мышей, которые ранее не встречались на территории региона, теперь, по их данным, область вышла на первое место в России по количеству видов этих грызунов, сообщил РИА Новости зампредседателя Южного научного центра РАН по научной работе, кандидат биологических наук Валерий Стахеев.

По его словам, ранее было известно, что в Ростовской области обитают четыре вида мышей – малая лесная, желтогорлая, домовая и курганчиковая. "Мы провели исследование и выявили еще два вида – степную или желтобрюхую мышь и обыкновенную лесную или по-другому - европейскую", - сказал Стахеев, отметив, что оба эти вида относятся к лесным мышам.

"Таким образом, получилось, что у нас в Ростовской области есть два вида домовых мышей и четыре - лесных. Больше нигде в стране столько видов одновременно не обитает", - сказал ученый.

Он пояснил, что это связано с разнообразным ландшафтом в регионе. Так, европейская мышь помимо Ростовской области в России встречается лишь в нескольких регионах, в частности, Белгородской и Курской областях. При этом в Ростовской области есть и степные мыши, которые распространены в Ставропольском, Краснодарском крае, Калмыкии, но отсутствуют в северных регионах.