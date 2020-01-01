Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2020-01-01T10:20+0300
https://ria.ru/20200101/1563058998.html
Ростовские ученые выявили два новых для региона вида мышей
https://cdn25.img.ria.ru/images/152305/20/1523052029_25:0:1221:673_1036x0_80_0_0_b1fb2b4f8f0d2390e2819858fd423e00.jpg
РИА Новости

Ростовские ученые выявили два новых для региона вида мышей

10:20 01.01.2020
2333
CC0 / Alexas_Fotos / МышьМышь
Мышь
CC0 / Alexas_Fotos / Мышь
Мышь. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Ученые выявили в Ростовской области два новых вида мышей, которые ранее не встречались на территории региона, теперь, по их данным, область вышла на первое место в России по количеству видов этих грызунов, сообщил РИА Новости зампредседателя Южного научного центра РАН по научной работе, кандидат биологических наук Валерий Стахеев.
По его словам, ранее было известно, что в Ростовской области обитают четыре вида мышей – малая лесная, желтогорлая, домовая и курганчиковая. "Мы провели исследование и выявили еще два вида – степную или желтобрюхую мышь и обыкновенную лесную или по-другому - европейскую", - сказал Стахеев, отметив, что оба эти вида относятся к лесным мышам.
Крыса и новогодняя ель
08:00
Крысиные повадки: чего мы не знаем о символе наступившего года
"Таким образом, получилось, что у нас в Ростовской области есть два вида домовых мышей и четыре - лесных. Больше нигде в стране столько видов одновременно не обитает", - сказал ученый.
Он пояснил, что это связано с разнообразным ландшафтом в регионе. Так, европейская мышь помимо Ростовской области в России встречается лишь в нескольких регионах, в частности, Белгородской и Курской областях. При этом в Ростовской области есть и степные мыши, которые распространены в Ставропольском, Краснодарском крае, Калмыкии, но отсутствуют в северных регионах.
"В целом, разнообразие видов - это хорошо для устойчивости экосистемы, которой проще адаптироваться к антропогенным, климатическим и другим изменениям. Одни виды могут заменяться другими рядом живущими. Кроме того, за счет численности грызунов идет рост численности хищников, которые ими питаются", - отметил собеседник агентства.
Белая крыса
30 декабря 2019, 04:58Новый год—2020
Ученый о символе 2020 года: крысы умеют смеяться и не оставят в беде
1491003
Обсудить 2
РИА НаукаЗемля - РИА НаукаРоссийская академия наукРостов-на-Дону
Рекомендуем
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Базилика Святых Михаила и Флориана
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина о после Липском
Бокал с игристым вином
"Его используют разведчики": гомеопат назвал средство от похмелья
Рекламная вывеска микрокредитной организации в Москве
В России ограничили максимальный размер долга по кредитам
Российские рубли
Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Революция отменяется: "убийца русского газа" не справился
Инвалидная коляска
В России вступают в силу новые критерии установления инвалидности
Камчатка
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
Главный вход Московского зоопарка
Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
СМИ: в Москве у пенсионерки украли сумку с 10 миллионами рублей
Сотрудники полиции в центре Москвы
"Вязали под куранты". Полицейские — о самой трудной ночи в году
Банкноты номиналом 1000 рублей
Житель Москвы выиграл миллиард рублей в лотерею
Объект газотранспортной системы Украины
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария начала получать российский газ из "Турецкого потока"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:44СМИ сообщили о 400 задержанных в ходе протестов в Гонконге
19:32Глава Евросовета осудил нападение на посольство США в Багдаде
19:32Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков
19:10В Сирии из-за беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь погиб человек
19:06В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
19:05В Турции объяснили, от чего зависит отправка войск в Ливию
19:02В Страсбурге в новогоднюю ночь подожгли более 200 машин, сообщили СМИ
18:52Глава Ингушетии назвал нападение на пост ДПС недоработкой силовиков
18:43ХАМАС разрешил ФАТХ отпраздновать 55-летие в секторе Газа
18:26На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело
18:25Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
18:15В Москве в новогоднюю ночь Деды Морозы предпочли метро
18:14Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде
18:10Собянин поблагодарил работавших на благо столицы в новогоднюю ночь
18:06В России изменились правила обращения с животными
18:03Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта
17:45Евросоюз призвал Китай освободить осужденного пастора Ван И
17:26Организаторы акции протеста в Гонконге рассказали о числе участников
17:26Житель Украины попал в реанимацию после запуска фейерверка
17:24Полиция проводит проверку после сожжения во Владивостоке фигуры мыши
Лента новостейМолния