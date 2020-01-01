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РЖД начинают бесплатные перевозки в поездах участников и инвалидов ВОВ
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РИА Новости

РЖД начинают бесплатные перевозки в поездах участников и инвалидов ВОВ

07:26 01.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСкоростной поезд
Скоростной поезд
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Скоростной поезд. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Холдинг РЖД начинает бесплатные перевозки на внутрироссийских поездах дальнего следования для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, сообщила компания.
"В канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне холдинг "РЖД" принял решение об обеспечении безлимитного бесплатного проезда поездами дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") инвалидам и участникам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Речь идет о бесплатном проезде в вагонах купе, СВ, люкс, а также с местами для сидения всех категорий поездов, курсирующих во внутрироссийском сообщении с 1 января 2020 года. РЖД отмечали, что количество поездок не ограничено и с каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.
Безденежный билет оформляется в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, либо удостоверение о награждении медалью "За оборону Ленинграда").
Иностранным гражданам бесплатный проезд оформляется при предъявлении удостоверения, выданного органами бывшего СССР, по форме, действующей на 1 января 1992 года.
Сборы за оформление, резервирование, переоформление, восстановление, возврат билетов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов ВОВ и сопровождающего их лица не будет взиматься плата за сервисные услуги (в том числе, постельное белье) и питание.
Что изменится в России c 1 января 2020 года
30 декабря 2019, 13:20
Что изменится в России c 1 января 2020 года
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Великая Отечественная война (1941-1945)Федеральная пассажирская компанияРЖДОбщество
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