РЖД начинают бесплатные перевозки в поездах участников и инвалидов ВОВ

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Холдинг Холдинг РЖД начинает бесплатные перевозки на внутрироссийских поездах дальнего следования для участников и инвалидов Великой Отечественной войны , сообщила компания.

"В канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне холдинг "РЖД" принял решение об обеспечении безлимитного бесплатного проезда поездами дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") инвалидам и участникам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Речь идет о бесплатном проезде в вагонах купе, СВ, люкс, а также с местами для сидения всех категорий поездов, курсирующих во внутрироссийском сообщении с 1 января 2020 года. РЖД отмечали, что количество поездок не ограничено и с каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.

Безденежный билет оформляется в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, либо удостоверение о награждении медалью "За оборону Ленинграда").

Иностранным гражданам бесплатный проезд оформляется при предъявлении удостоверения, выданного органами бывшего СССР, по форме, действующей на 1 января 1992 года.