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Увеличились социальные выплаты семьям с детьми и пожилым москвичам
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РИА Новости

Увеличились социальные выплаты семьям с детьми и пожилым москвичам

07:24 01.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Социальные выплаты семьям с детьми и гражданам старшего поколения в Москве увеличились на 5,6%, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Постановление увеличивает размеры основных выплат семьям с детьми, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и гражданам старшего поколения на 5,6%.
Как ранее отмечал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, на эти цели в бюджете города на 2020 год предусматривается почти 2,5 миллиарда рублей.
Минимальный размер пенсии с учетом городской доплаты в 2020 году составляет 19,5 тысячи рублей.
Что изменится в России c 1 января 2020 года
30 декабря 2019, 13:20
Что изменится в России c 1 января 2020 года
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Алексей ШапошниковМосковская городская думаСергей СобянинМоскваОбщество
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