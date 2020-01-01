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Пасечник: более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
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РИА Новости

Пасечник: более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта

07:22 01.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Более 55 тысячи жителей самопровозглашенной Луганской народной республики получили российское гражданство по упрощенной схеме в 2019 году, говорится в Новогоднем заявлении главы ЛНР Леонида Пасечника.
В ноябре заместитель начальника управления миграционной службы МВД ЛНР Руслан Найда заявил, что порядка 40 тысяч жителей республики получили паспорта Российской Федерации в упрощенном порядке и более 60 тысяч подали документы на гражданство РФ и ожидают получения паспортов.
"Более 55 тысяч граждан ЛНР уже имеют российское гражданство", - говорится в заявлении главы ЛНР.
Глава ЛНР отметил упрощение процедуры получения паспортов РФ для жителей Донбасса, повышение зарплат и пенсий в республике, продолжение курса на сближение с Российской Федерацией, "победы на полях переговоров в Минске", как одни из главных событий для республики в 2019 году.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня.
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
10 декабря 2019, 12:33
Жителей ДНР и ЛНР могут освободить от пошлины за российские паспорта
3300021
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникМВД ЛНРЛуганская Народная РеспубликаЛуганскРоссияВ мире
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