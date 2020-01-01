Пасечник: более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта

Глава ЛНР отметил упрощение процедуры получения паспортов РФ для жителей Донбасса, повышение зарплат и пенсий в республике, продолжение курса на сближение с Российской Федерацией, "победы на полях переговоров в Минске", как одни из главных событий для республики в 2019 году.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня.