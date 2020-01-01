Телевещателей обязали обеспечивать доступность продукции для инвалидов

"Обеспечение лицензиатом - вещателем телеканала доступности для инвалидов по слуху продукции средства массовой информации в объеме не менее пяти процентов объема вещания в неделю (без учета телепрограмм, телепередач, идущих в эфир без предварительной записи)", - говорится в изменениях к статье 31 закона "О СМИ".