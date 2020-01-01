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Телевещателей обязали обеспечивать доступность продукции для инвалидов
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РИА Новости

Телевещателей обязали обеспечивать доступность продукции для инвалидов

07:12 01.01.2020
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© Fotolia / IvicaNSТелевизионная студия
Телевизионная студия
© Fotolia / IvicaNS
Телевизионная студия. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. С 1 января 2020 года телевещатели обязаны обеспечивать доступность продукции СМИ для инвалидов по слуху, объем адаптированного контента должен составлять не менее 5% от объема вещания в неделю, соответствующие поправки внесены в закон "О средствах массовой информации".
"Обеспечение лицензиатом - вещателем телеканала доступности для инвалидов по слуху продукции средства массовой информации в объеме не менее пяти процентов объема вещания в неделю (без учета телепрограмм, телепередач, идущих в эфир без предварительной записи)", - говорится в изменениях к статье 31 закона "О СМИ".
Как ранее подчеркнул Роскомнадзор, данное требование касается всех категорий телеканалов вне зависимости от среды вещания, территории распространения, тематики и языка вещания.
Ссылаясь на Минкомсвязи, ведомство в качестве вариантов адаптации контента для глухих и слабослышащих людей приводит субтитрирование, в том числе и скрытое, бегущую строку, а также сурдоперевод.
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