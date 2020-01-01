Джонсон намерен превратить Британию в процветающую страну вне ЕС

ЛОНДОН, 1 янв – РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Великобритании в наступающем десятилетии намерен превратить Соединенное Королевство в процветающую страну и самое лучшее место на Земле после выхода из ЕС . Соответствующее заявление глава британского правительства сделал в новогоднем поздравлении, опубликованном во вторник вечером канцелярией премьер-министра.

Джонсон подчеркнул, что вместе с 2019 годом уходят неуверенность, озлобленность и раскол в обществе, царившие в стране в последние три года в связи с Brexit. Сейчас Британия может начать новую главу в своей истории, раскрывая "огромный потенциал британского народа", уверен он.

"Первый пункт в моей повестке дня - выполнить волю избирателей и вывести нас из Европейского Союза", - приводятся слова премьер-министра.

"Теперь у нас есть новый парламент, избранный народом для реализации народных приоритетов, который в конечном итоге с уважением отнесется к референдуму и осуществит Brexit", - говорится в заявлении.

Джонсон сохранил свою позицию относительно сроков Brexit, заверив, что выход Британии из ЕС состоится до конца января.

"Мы приступили к работе сразу после выборов. Необходимые законодательные акты уже начали проходить через парламент, и как только депутаты вернутся в Вестминстер, мы не будем тратить времени. В конце концов мы вернем контроль над нашими законами, границами, деньгами и торговлей", - заявил он.

После законодательной реализации Brexit британские власти смогут приступить к приоритетным для страны задачам, касающимся системы здравоохранения, образования, инфраструктуры, вопросов миграции, а также безопасности и окружающей среды.

Джонсон отметил, что хочет быть премьер-министром для всех граждан страны, а не только для тех, кто проголосовал за него на всеобщих выборах 12 декабря.