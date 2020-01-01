Джонсон намерен превратить Британию в процветающую страну вне ЕС

ЛОНДОН, 1 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании в наступающем десятилетии намерен превратить Соединенное Королевство в процветающую страну и самое лучшее место на Земле после выхода из ЕС. Соответствующее заявление глава британского правительства сделал в новогоднем поздравлении, опубликованном во вторник вечером канцелярией премьер-министра.
Джонсон подчеркнул, что вместе с 2019 годом уходят неуверенность, озлобленность и раскол в обществе, царившие в стране в последние три года в связи с Brexit. Сейчас Британия может начать новую главу в своей истории, раскрывая "огромный потенциал британского народа", уверен он.
"Первый пункт в моей повестке дня - выполнить волю избирателей и вывести нас из Европейского Союза", - приводятся слова премьер-министра.
"Теперь у нас есть новый парламент, избранный народом для реализации народных приоритетов, который в конечном итоге с уважением отнесется к референдуму и осуществит Brexit", - говорится в заявлении.
Джонсон сохранил свою позицию относительно сроков Brexit, заверив, что выход Британии из ЕС состоится до конца января.
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"Мы приступили к работе сразу после выборов. Необходимые законодательные акты уже начали проходить через парламент, и как только депутаты вернутся в Вестминстер, мы не будем тратить времени. В конце концов мы вернем контроль над нашими законами, границами, деньгами и торговлей", - заявил он.
После законодательной реализации Brexit британские власти смогут приступить к приоритетным для страны задачам, касающимся системы здравоохранения, образования, инфраструктуры, вопросов миграции, а также безопасности и окружающей среды.
Джонсон отметил, что хочет быть премьер-министром для всех граждан страны, а не только для тех, кто проголосовал за него на всеобщих выборах 12 декабря.
"Я знаю, что вы любите эту страну не меньше, просто потому, что проголосовали за другую партию или хотели остаться в ЕС. Более того, я хочу работать с вами как с друзьями и с равными, поскольку мы строим будущее, которого заслуживает это Соединенное Королевство. Итак, давайте вместе сделаем 2020-е годы десятилетием процветания и возможностей", - призвал он граждан страны в своем новогоднем поздравлении.