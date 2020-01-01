Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-01T06:46+0300
https://ria.ru/20200101/1563057303.html
Джонсон намерен превратить Британию в процветающую страну вне ЕС
https://cdn23.img.ria.ru/images/156252/48/1562524842_0:357:3005:2047_1036x0_80_0_0_d84830d14a0a77c9def7ea44a24fa08e.jpg
РИА Новости

Джонсон намерен превратить Британию в процветающую страну вне ЕС

06:46 01.01.2020
874
© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Борис Джонсон . Архивное фото
ЛОНДОН, 1 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании в наступающем десятилетии намерен превратить Соединенное Королевство в процветающую страну и самое лучшее место на Земле после выхода из ЕС. Соответствующее заявление глава британского правительства сделал в новогоднем поздравлении, опубликованном во вторник вечером канцелярией премьер-министра.
Джонсон подчеркнул, что вместе с 2019 годом уходят неуверенность, озлобленность и раскол в обществе, царившие в стране в последние три года в связи с Brexit. Сейчас Британия может начать новую главу в своей истории, раскрывая "огромный потенциал британского народа", уверен он.
"Первый пункт в моей повестке дня - выполнить волю избирателей и вывести нас из Европейского Союза", - приводятся слова премьер-министра.
"Теперь у нас есть новый парламент, избранный народом для реализации народных приоритетов, который в конечном итоге с уважением отнесется к референдуму и осуществит Brexit", - говорится в заявлении.
Джонсон сохранил свою позицию относительно сроков Brexit, заверив, что выход Британии из ЕС состоится до конца января.
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
13 декабря 2019, 22:07
Джонсон указал Шотландии на недопустимость второго референдума
"Мы приступили к работе сразу после выборов. Необходимые законодательные акты уже начали проходить через парламент, и как только депутаты вернутся в Вестминстер, мы не будем тратить времени. В конце концов мы вернем контроль над нашими законами, границами, деньгами и торговлей", - заявил он.
После законодательной реализации Brexit британские власти смогут приступить к приоритетным для страны задачам, касающимся системы здравоохранения, образования, инфраструктуры, вопросов миграции, а также безопасности и окружающей среды.
Джонсон отметил, что хочет быть премьер-министром для всех граждан страны, а не только для тех, кто проголосовал за него на всеобщих выборах 12 декабря.
"Я знаю, что вы любите эту страну не меньше, просто потому, что проголосовали за другую партию или хотели остаться в ЕС. Более того, я хочу работать с вами как с друзьями и с равными, поскольку мы строим будущее, которого заслуживает это Соединенное Королевство. Итак, давайте вместе сделаем 2020-е годы десятилетием процветания и возможностей", - призвал он граждан страны в своем новогоднем поздравлении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 09:25
Brexit напоминает шутки про коммунизм, заявила Захарова
792003
Обсудить 1
Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitБорис ДжонсонВеликобританияЛондонВ мире
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Базилика Святых Михаила и Флориана
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина о после Липском
Бокал с игристым вином
"Его используют разведчики": гомеопат назвал средство от похмелья
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Революция отменяется: "убийца русского газа" не справился
Российские рубли
Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января
Инвалидная коляска
В России вступают в силу новые критерии установления инвалидности
Рекламная вывеска микрокредитной организации в Москве
В России ограничили максимальный размер долга по кредитам
Сотрудники полиции в центре Москвы
"Вязали под куранты". Полицейские — о самой трудной ночи в году
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
СМИ: в Москве у пенсионерки украли сумку с 10 миллионами рублей
Главный вход Московского зоопарка
Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Brexit напоминает шутки про коммунизм, заявила Захарова
Сотрудник следственного комитета России
В Омске нашли стоящий на коленях труп
Побережье Каспийского моря в Каспийске
В России вступает в силу закон о любительской рыбалке
Мессенджер WhatsApp
WhatsApp прекратит работу на ряде устройств
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:44СМИ сообщили о 400 задержанных в ходе протестов в Гонконге
19:32Глава Евросовета осудил нападение на посольство США в Багдаде
19:32Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков
19:10В Сирии из-за беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь погиб человек
19:06В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
19:05В Турции объяснили, от чего зависит отправка войск в Ливию
19:02В Страсбурге в новогоднюю ночь подожгли более 200 машин, сообщили СМИ
18:52Глава Ингушетии назвал нападение на пост ДПС недоработкой силовиков
18:43ХАМАС разрешил ФАТХ отпраздновать 55-летие в секторе Газа
18:26На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело
18:25Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
18:15В Москве в новогоднюю ночь Деды Морозы предпочли метро
18:14Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде
18:10Собянин поблагодарил работавших на благо столицы в новогоднюю ночь
18:06В России изменились правила обращения с животными
18:03Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта
17:45Евросоюз призвал Китай освободить осужденного пастора Ван И
17:26Организаторы акции протеста в Гонконге рассказали о числе участников
17:26Житель Украины попал в реанимацию после запуска фейерверка
17:24Полиция проводит проверку после сожжения во Владивостоке фигуры мыши
Лента новостейМолния