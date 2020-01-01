Госдума может увеличить штрафы за нарушения правил воинского учета

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Госдума в 2020 году может принять законопроект об увеличении в три раза штрафов за нарушения, касающиеся воинского учета, сообщили РИА Новости в нижней палате парламента.

В начале прошлого года инициатива была предложена законодательным собранием Еврейской автономной области и прошла первое чтение. Сейчас документ готовится ко второму чтению.

В пояснительных материалах Госдумы авторы указывают на то, что "установленные сейчас в кодексе об административных правонарушениях санкции не менялись с 2007 года и в связи с незначительными размерами санкций уже не выполняют превентивную функцию, что приводит к массовому нарушению законодательства о воинском учете, затрудняющему исполнение обязанностей комиссариатов".

Предлагается установить, что непредоставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, будет наказываться штрафом от 1 до 3 тысяч рублей. Сейчас эти суммы составляют от 300 до 1 тысяч рублей.

Штраф за то, что будущий призывник не получил повестку в военкомат, составит до 3 тысяч рублей (сейчас до 1 тысячи). Несвоевременное информирование военкоматов о гражданах, более трех месяцев проживающих на подведомственных им территориях, повлечет за собой штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей (сейчас от 300 до 1 тысячи рублей).

Ужесточаются санкции и для должностных лиц служб медико-социальной экспертизы, которые не уведомили военкоматы об инвалидах из числа тех граждан, которые должны состоять на воинском учете. Сейчас штраф за это составляет от 300 до 500 рублей, но, согласно законопроекту, он должен быть установлен на уровне от 1 до 3 тысяч рублей. Аналогично ужесточается и наказание для работников учебных заведений, которые должны информировать военкоматы о принятых или отчисленных студентах. Максимальный штраф для них с 1 тысячи рублей повышается до 5 тысяч рублей.