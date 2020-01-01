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ЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
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РИА Новости

ЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

04:50 01.01.2020 (обновлено: 14:20 01.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Банк России с 1 января начал взимать плату с банков за использование Системы быстрых платежей (СБП). Они будут, в зависимости от суммы клиентской операции, перечислять ЦБ как ее оператору от пяти копеек до трех рублей.
СБП запустили в конце января 2019 года, в настоящее время в ней насчитывается более 30 участников. С ее помощью россияне имеют возможность переводить деньги друг другу по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя, а также платить за товары и услуги с использованием QR-кода.
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Кредитные организации, опрошенные РИА Новости, пояснили, что введение тарифов дополнительной нагрузки для них не создаст. Нулевые комиссии тем не менее непосредственно для своих клиентов готовы оставить лишь несколько крупнейших игроков.
По мнению участников системы, введение тарифов со стороны Центробанка существенного влияния на их бизнес не окажет, так как об этом решении было заранее известно и расходы учтены в корпоративном бюджете. Платежное поведение клиентов, в свою очередь, будет изменяться по мере того, как новые игроки станут взимать комиссии за выполнение операций в рамках этой системы.
Согласно последним данным Национальной системы платежных карт (НСПК), расчетно-клирингового центра СБП, количество пользователей СБП превысило отметку 1,3 миллиона. В общей сложности с момента запуска системы было совершено более 5,5 миллиона операций на сумму свыше 48 миллиардов рублей.
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На 2019 год ЦБ ввел льготный период для банков и не взимал с них комиссии. Тем не менее ряд игроков — Почта банк, Райффайзенбанк, уральский СКБ-банк и калужский Газэнергобанк, а также банк "Нейва" — ввели для части клиентов комиссии уже в год запуска системы. В 2020 году этот список дополнят банки ВТБ, Альфа-банк, Московский кредитный банк и "Русский стандарт". Кроме того, введение комиссий допускают банк "Финам", электронный кошелек "Элплат", банк "Авангард", вопрос также изучает Промсвязьбанк.
О намерении сохранить нулевую комиссию для клиентов заявили такие организации, как Тинькофф банк, банк "Открытие", Совкомбанк, Рокетбанк, РНКО "Платежный центр" — оператор платежной системы "Золотая корона", Киви банк — для пополнения карт рассрочки "Совесть", банк "Левобережный" — для некоторых клиентов. Росбанк сохранит нулевую комиссию за переводы через СБП до 1 февраля.
Сбербанк России, крупнейшая в стране кредитная организация, пока к СБП не присоединился, несмотря на обязательное участие в ней системно значимых банков. За несвоевременное подключение он уже получил несколько штрафов. Частично подключиться к системе банк может к концу марта.
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Что изменится в России c 1 января 2020 года
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Центральный Банк РФВТБАльфа-банкЭкономика
Популярные комментарии
этих мошенников под названием банки вообще нужно ликвидировать и оставить один 100% государственный. Это афигеть ключевая ставка 6,25%, а банки по-прежнему выдают кредит под 14,9%, 17,9% и выше %
1 января, 08:33
VFVladislav First
227300013
Берите кредиты под примерно 0% в западных странах
1 января, 10:18
Inna Kapp
841401122
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