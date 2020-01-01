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В России вступает в силу закон об органической продукции
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РИА Новости

В России вступает в силу закон об органической продукции

04:17 01.01.2020
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© предоставлено пресс-службой Минсельхоза РоссииТоварный знак органической продукции
Товарный знак органической продукции
© предоставлено пресс-службой Минсельхоза России
Товарный знак органической продукции
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Федеральный закон об органической продукции в России вступает с силу с 1 января 2020 года, документ формирует нормативно-правовую базу для выпуска и предложения в РФ продукции, принципы производства которой исключают использование удобрений и химических средств.
Производитель сможет использовать изображение знака российской органической продукции после получения сертификата соответствия производства и внесения сведений о нем в единый государственный реестр аккредитованным органом по сертификации. Официальный знак представляет собой белый лист на зеленом фоне с надписью "органик" на кириллице и латинице.
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Минсельхоз РФ в конце декабря оценивал объем рынка органической продукции в России примерно в 180 миллионов долларов, видя в нем значительный потенциал.
Компании, которые будут предлагать потребителю органические продукты, должны получить соответствующий сертификат у аккредитованных в РФ организаций. На сегодняшний день их три - "Органик-эксперт", ФГБУ "Россельхозцентр" по Воронежской области и Роскачество.
Порядок внесения в информационную систему данных о производителях, получивших соответствующий сертификат, и порядок использования знака органической продукции единого образца регламентируется рядом подзаконных актов, разработанных Минсельхозом России совместно с другими органами. Реестр будет опубликован на сайте министерства.
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РоскачествоМинистерство сельского хозяйства РФРоссияЭкономика
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