В России вступает в силу закон об органической продукции

Производитель сможет использовать изображение знака российской органической продукции после получения сертификата соответствия производства и внесения сведений о нем в единый государственный реестр аккредитованным органом по сертификации. Официальный знак представляет собой белый лист на зеленом фоне с надписью "органик" на кириллице и латинице.