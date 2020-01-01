Жириновский приветствовал рождение генно-модифицированных детей

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Telegram решение осудить на три года китайского ученого-генетика Хэ Цзянькуя, заявив, что его деятельность является "огромным прорывом в медицине".
Ранее специалист заявил о рождении первых в истории генно-модифицированных девочек-близняшек, чей организм сможет противостоять заражению ВИЧ. Его признали виновным в осуществлении редактирования генов человеческих эмбрионов, в результате чего на свет появились три ребенка с редактированной ДНК.
По мнению политика, ученого нужно освободить, поскольку он стал автором "великого достижения".
"Необходимо выпустить из тюрьмы китайского ученого Хэ Цзянькуя, который первым провел процедуру по изменению генов у эмбриона человека, благодаря чему от родителей с ВИЧ родились три здоровых ребенка", — отметил Жириновский.
Кроме того, руководитель ЛДПР призвал снять все ограничения на исследование клонирования и модификации генов, подчеркнув, что "за этим будущее".
30 ноября 2018, 08:00РИА НаукаВ Китае родились первые дети с измененной ДНК. Почему этому никто не рад