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РИА Наука
2020-01-01T13:44+0300
https://ria.ru/20200101/1563055996.html
Жириновский приветствовал рождение генно-модифицированных детей
https://cdn21.img.ria.ru/images/155013/90/1550139052_0:35:2856:1641_1036x0_80_0_0_c49a55d8ed0125c03a03466d680ea422.jpg
РИА Новости

Жириновский приветствовал рождение генно-модифицированных детей

02:55 01.01.2020 (обновлено: 13:44 01.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Telegram решение осудить на три года китайского ученого-генетика Хэ Цзянькуя, заявив, что его деятельность является "огромным прорывом в медицине".
Ранее специалист заявил о рождении первых в истории генно-модифицированных девочек-близняшек, чей организм сможет противостоять заражению ВИЧ. Его признали виновным в осуществлении редактирования генов человеческих эмбрионов, в результате чего на свет появились три ребенка с редактированной ДНК.
По мнению политика, ученого нужно освободить, поскольку он стал автором "великого достижения".

"Необходимо выпустить из тюрьмы китайского ученого Хэ Цзянькуя, который первым провел процедуру по изменению генов у эмбриона человека, благодаря чему от родителей с ВИЧ родились три здоровых ребенка", — отметил Жириновский.

Кроме того, руководитель ЛДПР призвал снять все ограничения на исследование клонирования и модификации генов, подчеркнув, что "за этим будущее".
Сотрудница лаборатории центра ДНК-секвенированию
30 ноября 2018, 08:00РИА Наука
В Китае родились первые дети с измененной ДНК. Почему этому никто не рад
71867698
Обсудить 15
РИА НаукаХэ ЦзянькуйОткрытия - РИА НаукаЛДПРВладимир ЖириновскийКитайВ мире
Популярные комментарии
Лучше не надо. На примере Жириновского видно к чему это приводит.
1 января, 06:27
laskab1
661006
Да он сам генно-модифицированный.
1 января, 09:54
Naum Vygodsky
631003
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