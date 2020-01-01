Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-01T01:54+0300
https://ria.ru/20200101/1563055646.html
На Украине минимальная зарплата повышается до 200 долларов США
https://cdn23.img.ria.ru/images/156195/34/1561953424_0:133:3068:1860_1036x0_80_0_0_9fff51eebf3b5e68cb264bc3b8be7a4e.jpg
РИА Новости

На Украине минимальная зарплата повышается до 200 долларов США

01:54 01.01.2020
1567
© РИА Новости / СтрингерБанкноты номиналом 1000 гривен
Банкноты номиналом 1000 гривен
© РИА Новости / Стрингер
Банкноты номиналом 1000 гривен. Архивное фото
КИЕВ, 1 янв – РИА Новости. Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11% и составит 4723 гривен (около 200 долларов), такие показатели заложены в госбюджет на 2020 год.
В последний раз минимальную зарплату на Украине повышали до 180 долларов.
Также с 1 января вырастет прожиточный минимум - до 2027 гривен (около 87 долларов). Всего этот показатель в течение года будет увеличиваться три раза и к концу года вырастет на 7,4% - до 2189 гривен (около 94 долларов).
Пенсии с начала года расти не будут, минимальный размер останется на уровне декабря 2019 года – 1638 гривен (около 70 долларов). Однако следующий этап их повышения запланирован на 1 июля, тогда минимальная пенсия составит 1712 гривен (около 74 долларов), а с 1 декабря - 1769 гривен (около 76 долларов).
Верховная рада Украины ранее приняла разработанный кабмином госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне в 5,5%, рост экономики составит 3,7%.
Глава фракции Слуга народа в Верховной раде Давид Арахамия
26 декабря 2019, 16:27
В "Слуге народа" рассказали, какой должна быть зарплата депутатов Рады
2772205
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныУкраинаВ миреЭкономика
Рекомендуем
Базилика Святых Михаила и Флориана
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина о после Липском
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Бокал с игристым вином
"Его используют разведчики": гомеопат назвал средство от похмелья
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Заседание Совета безопасности ООН
В Совете Безопасности ООН 1 января сменятся пять государств
Объект газотранспортной системы Украины
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Революция отменяется: "убийца русского газа" не справился
Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска
В Белоруссии пенсионный возраст повышается еще на полгода
Бессонница
Названа смертельная опасность неправильного сна
Рекламная вывеска микрокредитной организации в Москве
В России ограничили максимальный размер долга по кредитам
Инвалидная коляска
В России вступают в силу новые критерии установления инвалидности
Продажа сигарет
В России выросли ставки акцизов на табак
Экс-президент Украины Петр Порошенко
"Жалкое зрелище". В Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария начала получать российский газ из "Турецкого потока"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:32Глава Евросовета осудил нападение на посольство США в Багдаде
19:32Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков
19:10В Сирии из-за беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь погиб человек
19:06В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
19:05В Турции объяснили, от чего зависит отправка войск в Ливию
19:02В Страсбурге в новогоднюю ночь подожгли более 200 машин, сообщили СМИ
18:52Глава Ингушетии назвал нападение на пост ДПС недоработкой силовиков
18:43ХАМАС разрешил ФАТХ отпраздновать 55-летие в секторе Газа
18:26На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело
18:25Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
18:15В Москве в новогоднюю ночь Деды Морозы предпочли метро
18:14Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде
18:10Собянин поблагодарил работавших на благо столицы в новогоднюю ночь
18:06В России изменились правила обращения с животными
18:03Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта
17:45Евросоюз призвал Китай освободить осужденного пастора Ван И
17:26Организаторы акции протеста в Гонконге рассказали о числе участников
17:26Житель Украины попал в реанимацию после запуска фейерверка
17:24Полиция проводит проверку после сожжения во Владивостоке фигуры мыши
17:23МИД Германии осудил нападение на посольство США в Багдаде
Лента новостейМолния