На Украине минимальная зарплата повышается до 200 долларов США

КИЕВ, 1 янв – РИА Новости. Минимальная зарплата на Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11% и составит 4723 гривен (около 200 долларов), такие показатели заложены в госбюджет на 2020 год.

В последний раз минимальную зарплату на Украине повышали до 180 долларов.

Также с 1 января вырастет прожиточный минимум - до 2027 гривен (около 87 долларов). Всего этот показатель в течение года будет увеличиваться три раза и к концу года вырастет на 7,4% - до 2189 гривен (около 94 долларов).

Пенсии с начала года расти не будут, минимальный размер останется на уровне декабря 2019 года – 1638 гривен (около 70 долларов). Однако следующий этап их повышения запланирован на 1 июля, тогда минимальная пенсия составит 1712 гривен (около 74 долларов), а с 1 декабря - 1769 гривен (около 76 долларов).