Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и призвал страну к объединению.
"В нашей истории много эпизодов, которые нас объединяют, но мы научились быть единой страной эпизодически. В Новом году нам надо быть единым государством каждый день, это должно стать нашей национальной идеей", — сказал Зеленский.
Он напомнил, какие украинцы разные и насколько у них разные взгляды на события.
Во время новогоднего поздравления Зеленский несколько раз переходил на русский и крымско-татарский языки.
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