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Культура
2020-01-01T00:57+0300
https://ria.ru/20200101/1563055269.html
Лоза отреагировал на критику концертов Пугачевой
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РИА Новости

Лоза отреагировал на критику концертов Пугачевой

00:57 01.01.2020
83475
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Композитор Юрий Лоза в интервью РИА Новости Крым прокомментировал критику концертов Аллы Пугачевой, заявив, что у телезрителя должно быть право выбора.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов признался, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, приведя в пример Аллу Пугачеву, Софию Ротару, Николая Носкова. Он назвал их выступления "печальным зрелищем", подчеркнув, что примадонна "еле дышит, когда стоит на сцене".
Лоза встал на защиту российских артистов, отметив, что "мир должен быть цветным".

"Если люди хотят видеть этих артистов, они должны их видеть. А те, кто не хотят – могут на них не смотреть. Для этого должно быть много разных телепередач, чтобы каждый житель страны мог выбрать желаемую", – рассказал композитор.

Композитор добавил, что возраст исполнителя не имеет значения. По его мнению, важно, в какой форме находится артист.

"Какая разница, сколько Мирей Матье? За границей чувствуют своих "ветеранов", которые собирают там стадионы", – считает певец.

В апреле прошедшего года в Государственном Кремлевском дворце состоялся первый за десять лет сольный концерт "Алла Пугачева. P.S.", который был приурочен к 70-летию артистки.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Вчера, 00:54Культура
Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
10930613391
Обсудить 7
КультураШоу-бизнесЮрий ЛозаНиколай НосковМирей МатьеАлла ПугачеваРоссияСофия Ротару
Популярные комментарии
Лоза здесь лицемерит.Дело далеко не в возрасте.Возраст надо уважать.Себя в первую очередь....
1 января, 01:02
Олег 84
1900005
Странное мнение , хотя оно и имеет право на существование . Вот только то засилие стареющих , нафталиновых звёзд , с натянутыми улыбками от пластики , не даёт нам такого шанса ! И как тогда быть с нашим выбором ? Надо ещё один концерт пережить умирающей звёзды на первом канале . Я вспоминаю концерты Кобзона -ведь это действительно было жалкое зрелище .
1 января, 09:44
МФМаксим Филиппов
1200002
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