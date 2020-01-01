В России вводятся cтимулирующие выплаты за выявление онкозаболеваний

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Врачи с 2020 года начнут получать стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров, соответствующий закон был принят в конце ноября.

В 2020 году на данные цели выделяется 1,2 миллиарда рублей. Размер выплаты за каждый выявленный случай составит 1 тысячу рублей, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Денежные средства медицинским работникам будут выплачиваться только при соблюдении сроков обследования, постановки на диспансерное наблюдение и выполнении диагностических и иных исследований, пояснили в ФОМС.

Данная мера должна помочь увеличить процент выявленных случаев рака на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение достаточно высоки, отметили в пресс-службе.

Для повышения качества диагностики онкозаболеваний с 2020 года также сокращаются предельные сроки ожидания медицинской помощи – при подозрении на онкологическое заболевание диагностические исследования должны быть проведены в течение 7 рабочих дней с момента назначения, консультации врачей-специалистов для этой категории пациентов - в течение 3 рабочих дней, добавили в ФОМС.