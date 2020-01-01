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https://ria.ru/20200101/1563055186.html
В России вводятся cтимулирующие выплаты за выявление онкозаболеваний
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РИА Новости

В России вводятся cтимулирующие выплаты за выявление онкозаболеваний

00:41 01.01.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Врачи с 2020 года начнут получать стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров, соответствующий закон был принят в конце ноября.
В 2020 году на данные цели выделяется 1,2 миллиарда рублей. Размер выплаты за каждый выявленный случай составит 1 тысячу рублей, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Денежные средства медицинским работникам будут выплачиваться только при соблюдении сроков обследования, постановки на диспансерное наблюдение и выполнении диагностических и иных исследований, пояснили в ФОМС.
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Данная мера должна помочь увеличить процент выявленных случаев рака на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение достаточно высоки, отметили в пресс-службе.
Для повышения качества диагностики онкозаболеваний с 2020 года также сокращаются предельные сроки ожидания медицинской помощи – при подозрении на онкологическое заболевание диагностические исследования должны быть проведены в течение 7 рабочих дней с момента назначения, консультации врачей-специалистов для этой категории пациентов - в течение 3 рабочих дней, добавили в ФОМС.
В целом расходы на лечение и диагностику онкологических заболеваний вырастут в России в 2020 году на 35% и составят более 270 миллиардов рублей. Около 95 миллиардов рублей дополнительно будет потрачено на противоопухолевую лекарственную терапию, в том числе в центрах амбулаторной онкологической помощи. -0-
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