Дед Мороз и другие новогодние персонажи в мире

Дед Мороз – зимний волшебник, который всегда приходит перед Новым годом для того, чтобы поздравить всех с праздниками и вручить подарки. Он является самым любимым персонажем детей и взрослых всего мира.

В России за последние две тысячи лет волшебник представал в разных образах: сначала – в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем – как персонаж старинных сказок Морозко, в более поздних версиях – Мороз Иванович, Мороз Елкич.

Приносить подарки он стал с началом празднования Нового года на Руси. Вначале он дарил их послушным детям, а озорников колотил палкой, однако со временем палка была заменена волшебным посохом, которым волшебник отогревает все живое в лютые морозы и зажигает новогодние елки.

По традиции Дед Мороз имеет густую серебристую бороду, которая символизирует благополучие и богатство, рукавицы, валенки, красную шубу и белые брюки, которые в последнее время сменили цвет на красный. Шуба Деда Мороза должна быть длинной – по щиколотку или по голень. В последнее время в костюме Деда Мороза появились новые элементы отделки: вышивка золотыми нитками, украшения стеклянных "алмазов" и "самоцветов". Современный Дед Мороз для большего комфорта может закрыть шею белым шарфом.

Главный российский Дед Мороз много путешествует по стране. За свою долгую жизнь ему пришлось испробовать самые разнообразные виды транспорта: от саней до вертолета. Однако предпочтение зимний волшебник отдает все же белой тройке лошадей и лыжам.

Одаривать ребятишек подарками дедушке помогает внучка – Снегурочка. По одной из версий, девочка появилась на свет из снежной бабы. Литературным отцом снегурочки можно считать драматурга Александра Островского, который придумал пьесу по мотивам народной сказки. В 1882 году композитор Николай Римский-Корсаков поставил по пьесе одноименную оперу, которая имела громадный успех. Именно тогда и появился образ прекрасной бледной светловолосой девушки, одетой в бело-голубую одежду с меховой опушкой.

Свой современный вид образ Снегурочка получила лишь в середине XX века, после официального разрешения празднования Нового года в Советском Союзе. Причем на ранних советских изображениях Снегурочка представала маленькой девочкой, девушкой она стала позднее.

В разных странах Дед Мороз выглядит и зовется по-разному. В Америке его зовут Санта-Клаус. Его прообразом является общехристианский святой Николай Мирликийский (Санта – "святой", Клаус – "Николай"), известный своей благотворительностью – помощью в виде тайных подарков бедным людям, имеющим детей.

Образ Санта-Клауса придумал в 1822 году преподаватель семинарии Клемент Кларк Мур, который под рождество прочел жене и детям сочиненное им стихотворение "Рождество на пороге, или визит Санта-Клауса". В этом небольшом стихотворении Санта-Клаус появляется в ночь перед Рождеством и спускается с огромным мешком за плечами по каминной трубе в дом, чтобы раздать подарки ребятишкам. Изображен он был в виде веселого жизнерадостного старичка-эльфа с круглым тугим брюшком и с трубкой.

В 1862 году карикатурист Томас Наст нарисовал первый образ Санта-Клауса. Более 20 лет он рисовал его для обложки популярного журнала Harper's Weekly. Художник поселил Клауса на Северном полюсе. Обложки пользовались невероятной популярностью. Однако у этого Санты присутствовал один недостаток – он был черно-белым.

Красную шубу сказочному дедушке подарил в 1885 году американский издатель Луис Пранг, напечатав рождественские поздравительные открытки в технике цветной литографии.

Существующий ныне внешний облик Санта Клауса принадлежит американскому художнику Хэддону Сандблому, который в 1931 году нарисовал серию рисунков для рекламы кока-колы. Так появился образ Санта-Клауса – старика с седыми волосами, опрятной бородой и усами в красной куртке, штанах и шапке-колпаке. Он ездит в оленьей упряжке и подбрасывает подарки в башмаки и чулки, оставленные возле камина.

В Финляндии к местным детям под Новый год наведывается Йоулупукки . Это смешное имя переводится на русский как "Рождественский козел". Дело в том, что много лет назад считалось, что существует козел, который вынуждает людей дарить ему подарки. Со временем он стал положительным персонажем, а затем его обязанности взял на себя Санта.

Йоулупукки – это крупный мужчина с длинными седыми волосами, бородой и усами, который носит красную высокую конусообразную шапку, куртку и штаны такого же цвета. Дополняют все это темный кожаный пояс и очки. Помощники Йоулупукки, гномы, носят островерхие шапочки и накидки, отороченные белым мехом.

Современный образ Йоулупукки взят с американского Санта-Клауса, и теперь его нередко изображают как крупного мужчину в самом расцвете сил, в красной жилетке поверх белой рубахи, в красном колпаке с кисточкой и модных кожаных сапогах.

к Финский зимний волшебни живет на сопке Корвантунтури, которая находится в Лапландии, на самой границе с Россией. Он живет вместе с женой Муори, которая олицетворяет зиму. Внутри горы находятся пещеры Кайкулуолат, где живут гномы, которые следят за поведением детей во всем мире. Они ведут записи, которые заносят в специальную книгу. В деревне Паякюля расположена специальная мастерская, в которой они изготавливают подарки.

В Германии два зимних волшебника . Ежегодно 6 декабря, в день Святого Николая, подарки детям страны приносит Санта-Николаус вместе со своим помощником Рупрехтом.

В рождественскую ночь детям приходит Вайнахтсман . Он наряжен в красную шубу, опоясанный цепью. У него есть помощница – Кристкинд, одетая во все белое, с вуалью на лице. Она угощает детей сладостями, те, в свою очередь, поют ей песни и рассказывают стихи.

Новогодний Дед Мороз у французов носит имя Пер Ноэль, которое дословно переводится как Отец Рождество. Пер Ноэль носит красный плащ с капюшоном, отделанным белым мехом. Пер Ноэль, приехав к дому на ослике, которого зовут Омела, в деревянных башмаках и с корзиной подарков, проникает через дымоход в дом, где раскладывает подарки. Раньше в канун рождества дети наполняли обувь морковью для осла и оставляли их у камина. В настоящее время все подарки появляются под рождественской елкой.

В Италии зимние праздники начинаются со дня святой Лючии (13 декабря) – праздника света. Затем следует пришествие Баббо Натале – местного Деда Мороза (24 декабря), который оставляет свои сани на крыше и проникает в дом через трубу. Традиционно принято оставлять для него молоко и сладости. Заканчиваются праздники появлением маленькой старушки-ведьмы Бефаны. Она прилетает в дома через дымоход и приносит хорошим детям подарки, а непослушным – золу или уголь. Итальянцы очень любят эту смешную ведьму с большими выступающими вперед зубами, крючковатым носом, одетую в остроконечную шляпу, длинный плащ и дырявые шерстяные чулки.

В Чехии и Словакии два новогодних персонажа – Микулаш и Ежишек. Микулаш приходит в ночь с 5 на 6 декабря, накануне дня Святого Николая. Внешне он похож на российского Деда Мороза: длинная шуба, шапка, посох с закрученным в спираль верхом. Только подарки он приносит не в мешке, а в заплечном коробе. Сопровождает его ангел в белоснежной одежде и лохматый чертенок. Послушных детей Микулаш всегда рад одарить апельсином, яблоком или какой-нибудь сладостью, а озорников – картофелиной или куском угля.

Ежишек – самый скромный новогодний персонаж в мире. Подбрасывая подарки в дома детей, ангел внимательно следит, чтобы его никто не увидел. Видимо, именно по этой причине о внешности этого добряка ничего не известно.

Белорусский аналог Деда Мороза – Зюзя , считается богом зимы. Его имя произошло от белорусского "зюзець", которое переводится на русский как "мерзнуть". Он царит в период от рождества и вплоть до дня весеннего равноденствия, олицетворяя собой стужу и лютый мороз. Зюзя представляет собой низкого и толстого пожилого мужчину с белоснежными волосами, одетого в белую одежду. Он живет в лесах, ходит по снегу босиком, без шапки и насылает на людей морозы, пургу и прочие холодные напасти. Для того, чтобы задобрить Зюзю, белорусы в рождественскую ночь откладывают часть кутьи в отдельную тарелку и оставляют на ночь на отдельном столе.

В Японии в роли Деда Мороза долгие века выступала основная фигура новогоднего праздника – бог Хотей ошо – один из семи богов счастья. Но с недавнего времени в стране появились два других рождественско-новогодних персонажа, которые даже соперничают между собой. Сегацу-сан в преддверии новогодних праздников ходит по домам целую неделю, которую японцы называют "золотой". Одет он в небесно-голубое кимоно. Подарки он не дарит (их готовят и вручают детям их родители), а только поздравляет всех с наступающим Новым годом. Сегацу-сана называют "Господин Новый год". А вот его "младший" брат Одзи-сан представляет собой "кальку" американского Санта Клауса. Одет он в традиционный красный тулуп, привозит подарки по морю, развозит их на оленях и раздаривает всем детям.

В Китае, где наступление Нового года не совпадает с общемировым и отмечается по лунному календарю, существует несколько трактовок имени и образа зимнего волшебника, приносящего подарки. Он может откликаться на имена Шань Дань Лаожен, Дун Че Лао Рен или Шо Хин, хотя и на этом список не заканчивается.

Шань Дань Лаожен, как и его "коллеги", ходит в одеждах красного цвета. В Китае считается , что красный цвет отпугивает злых духов. Путешествует он на ослике. Кроме того, китайцы уверены, что их новогодний представитель в обязательном порядке изучал философию Конфуция и в случае необходимости способен продемонстрировать навыки ушу и айкидо. Шань Дань Лаожен дарит людям лайси – обязательные конверты с некоторой суммой на счастье, которая станет основой процветания в наступающем году.

На китайских рисунках и статуэтках китайский Дед Мороз часто изображается , держащий в руках саксофон.

В Монголии новый год встречают два раза – в ночь с 31 декабря на 1 января и в феврале.

Монгольского коллегу Деда Мороза зовут Увлин Увгун. Он является великолепным скотоводом , поэтому на праздник приходит в соответствующей традиционной монгольской одежде: мохнатой шубе и большой лисьей шапке.

На боку у него табакерка, кремень и огниво, а в руках – длинный кнут. Помогают ему Зазан Охин (девочка Снег) и Шина Жила (мальчик Новый год).