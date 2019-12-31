Министр обороны Армении посетил боевые позиции в Карабахе

"Тоноян и командующий Армией обороны Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.) Карен Абрамян посетили боевые позиции воинской части, дислоцированной на северном направлении линии соприкосновения, поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством военнослужащих, осуществляющих боевое дежурство в условиях высокогорья, вручили им ценные подарки", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны Карабаха.

Там же отмечается, что главы военных ведомств побывали также в одной из воинских частей центрального направления и приняли участие в праздничном ужине вместе с личным составом.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР).