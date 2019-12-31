Министр обороны Армении посетил боевые позиции в Карабахе

ЕРЕВАН, 31 дек – РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян посетил во вторник боевые позиции на линии соприкосновении войск непризнанной Нагорно-Карабахской республики и Азербайджана, сообщили в пресс-службе военного ведомства Карабаха.
"Тоноян и командующий Армией обороны Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.) Карен Абрамян посетили боевые позиции воинской части, дислоцированной на северном направлении линии соприкосновения, поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством военнослужащих, осуществляющих боевое дежурство в условиях высокогорья, вручили им ценные подарки", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны Карабаха.
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Там же отмечается, что главы военных ведомств побывали также в одной из воинских частей центрального направления и приняли участие в праздничном ужине вместе с личным составом.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР).
Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.