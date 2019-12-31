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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-31T20:56+0300
https://ria.ru/20191231/1563053766.html
Собянин поздравил москвичей с Новым годом на Тверской улице
https://cdn24.img.ria.ru/images/156305/37/1563053728_66:0:1460:784_1036x0_80_0_0_5cf687dcba286f07f5f23dcfd51a241a.jpg
РИА Новости

Собянин поздравил москвичей с Новым годом на Тверской улице

20:23 31.12.2019 (обновлено: 20:56 31.12.2019)
2009
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим МишинМэр Москвы Сергей Собянин на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской улице
Мэр Москвы Сергей Собянин на площадке фестиваля Путешествие в Рождество на Тверской улице
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской улице
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин прогулялся по "космической" Тверской улице и поздравил москвичей с приближающимся 2020 годом.
Во время прогулки мэр фотографировался с гостями праздника и поздравлял с наступающим Новым годом.
"От всего сердца желаю, чтобы Новый год принес счастье и благополучие в ваши дома! С Новым годом!" - написал Собянин позднее в соцсети "ВКонтакте".
Праздник "Космические фантазии человечества длиною в столетие" стартовал в Москве 31 декабря на Тверской улице. На пространстве центральных улиц открылись три площадки с воссозданной атмосферой покорения космоса.
Прохожие на Тверском бульваре в Москве
Вчера, 07:49Новый год—2020
Концерты, салюты и представления: как встретить Новый год в Москве
Тема украшений от Козицкого до Столешникова переулка - "Грезы о Земле и небе. 1920-30-е годы", от Столешникова переулка до пересечения с улицами Охотный ряд и Моховая - "Покорение. 1950-60-е годы", а улицы Моховая и Охотный ряд оформлены в тематике "Космическая миссия. 1970-80-е годы".
Встретить Новый год можно и на других площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". В новогоднюю ночь они будут работать до 03.00. В программе – традиционный фейерверк, концерты, спектакли, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, ледовые балеты с участием звёзд фигурного катания, уличные подвижные игры и многое другое.
Любимые герои и великие достижения: фестиваль "Ледовая Москва"
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Несмотря на капризы природы, в Москве открылся пятый по счету фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи".

Посетители на V Новогоднем фестивале Ледовая Москва. В кругу семьи в Парке Победы на Поклонной горе
1 из 12

Несмотря на капризы природы, в Москве открылся пятый по счету фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Главной его темой стали "Великие русские достижения".

Посетители в павильоне История на V Новогоднем фестивале Ледовая Москва. В кругу семьи в Парке Победы на Поклонной горе
2 из 12

Главной его темой стали "Великие русские достижения".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Над созданием ледяных композиций работали 150 художников и скульпторов.

V Новогодний фестиваль Александра Ковтунца Ледовая Москва. В кругу семьи проходит в Парке Победы на Поклонной горе
3 из 12

Над созданием ледяных композиций работали 150 художников и скульпторов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Они изготовили для фестиваля более 50 фигурок.

Посетители на V Новогоднем фестивале Александра Ковтунца Ледовая Москва. В кругу семьи в Парке Победы на Поклонной горе
4 из 12

Они изготовили для фестиваля более 50 фигурок.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Посетителей встречают герои любимых сказок.

Посетители в павильоне Песочной скульптуры на V Новогоднем фестивале Ледовая Москва. В кругу семьи в Парке Победы на Поклонной горе
5 из 12

Посетителей встречают герои любимых сказок.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Павильон "История" на фестивале "Ледовая Москва. В кругу семьи".

Посетитель в павильоне История на V Новогоднем фестивале Ледовая Москва. В кругу семьи в Парке Победы на Поклонной горе
6 из 12

Павильон "История" на фестивале "Ледовая Москва. В кругу семьи".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Еще здесь можно увидеть памятники архитектуры и композиции, посвященные науке, спорту и космосу.

Посетители в павильоне Наука на V Новогоднем фестивале Александра Ковтунца Ледовая Москва. В кругу семьи в Парке Победы на Поклонной горе
7 из 12

Еще здесь можно увидеть памятники архитектуры и композиции, посвященные науке, спорту и космосу.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Павильон "Песочной скульптуры" на V Новогоднем фестивале "Ледовая Москва. В кругу семьи".

Посетитель в павильоне Песочной скульптуры на V Новогоднем фестивале Ледовая Москва. В кругу семьи в Парке Победы на Поклонной горе
8 из 12

Павильон "Песочной скульптуры" на V Новогоднем фестивале "Ледовая Москва. В кругу семьи".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Фестиваль работает до 12 января.

Посетители в павильоне Наука на V Новогоднем фестивале Ледовая Москва. В кругу семьи в Парке Победы на Поклонной горе
9 из 12

Фестиваль работает до 12 января.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Каждый день на главной сцене будет проходить шоу-программа.

Посетитель в павильоне Песочной скульптуры на V Новогоднем фестивале Ледовая Москва. В кругу семьи в Парке Победы на Поклонной горе
10 из 12

Каждый день на главной сцене будет проходить шоу-программа.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

А вечером гостей ждет ледовый open-air.

Посетители на V Новогоднем фестивале Ледовая Москва. В кругу семьи в Парке Победы на Поклонной горе
11 из 12

А вечером гостей ждет ледовый open-air.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

И конечно, посетителей фестиваля ждут ледовые горки.

Посетители на ледовой горке во время V Новогоднего фестиваля Ледовая Москва. В кругу семьи в Парке Победы на Поклонной горе
12 из 12

И конечно, посетителей фестиваля ждут ледовые горки.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Несмотря на капризы природы, в Москве открылся пятый по счету фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 12

Главной его темой стали "Великие русские достижения".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 12

Над созданием ледяных композиций работали 150 художников и скульпторов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 12

Они изготовили для фестиваля более 50 фигурок.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 12

Посетителей встречают герои любимых сказок.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Павильон "История" на фестивале "Ледовая Москва. В кругу семьи".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Еще здесь можно увидеть памятники архитектуры и композиции, посвященные науке, спорту и космосу.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 12

Павильон "Песочной скульптуры" на V Новогоднем фестивале "Ледовая Москва. В кругу семьи".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Фестиваль работает до 12 января.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 12

Каждый день на главной сцене будет проходить шоу-программа.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
11 из 12

А вечером гостей ждет ледовый open-air.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 12

И конечно, посетителей фестиваля ждут ледовые горки.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10000113
Обсудить 1
Новый год—2020Сергей СобянинМоскваОбщество
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