Собянин поздравил москвичей с Новым годом на Тверской улице

Мэр Москвы Сергей Собянин на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской улице

Мэр Москвы Сергей Собянин на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской улице

© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин Мэр Москвы Сергей Собянин на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской улице

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин прогулялся по "космической" Тверской улице и поздравил москвичей с приближающимся 2020 годом.

Во время прогулки мэр фотографировался с гостями праздника и поздравлял с наступающим Новым годом.

"От всего сердца желаю, чтобы Новый год принес счастье и благополучие в ваши дома! С Новым годом!" - написал Собянин позднее в соцсети "ВКонтакте"

Праздник "Космические фантазии человечества длиною в столетие" стартовал в Москве 31 декабря на Тверской улице. На пространстве центральных улиц открылись три площадки с воссозданной атмосферой покорения космоса.

Тема украшений от Козицкого до Столешникова переулка - "Грезы о Земле и небе. 1920-30-е годы", от Столешникова переулка до пересечения с улицами Охотный ряд и Моховая - "Покорение. 1950-60-е годы", а улицы Моховая и Охотный ряд оформлены в тематике "Космическая миссия. 1970-80-е годы".