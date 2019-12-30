Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-30T14:03+0300
https://ria.ru/20191230/1563009236.html
Любимые герои и великие достижения: фестиваль "Ледовая Москва"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156300/85/1563008517_0:280:3037:1988_1036x0_80_0_0_ddcfb779f494678b2aa4a91c24f4fafe.jpg
РИА Новости

Любимые герои и великие достижения: фестиваль "Ледовая Москва"

14:03 30.12.2019
96
Увидеть трех богатырей и разгадать "Тайну Третьей планеты" можно в эти дни в Парке Победы на Поклонной горе". Яркие герои и посетители новогоднего фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Несмотря на капризы природы, в Москве открылся пятый по счету фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи".

Посетители на V Новогоднем фестивале Ледовая Москва. В кругу семьи в Парке Победы на Поклонной горе
1 из 12

Несмотря на капризы природы, в Москве открылся пятый по счету фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Главной его темой стали "Великие русские достижения".

Посетители в павильоне История на V Новогоднем фестивале Ледовая Москва. В кругу семьи в Парке Победы на Поклонной горе
2 из 12

Главной его темой стали "Великие русские достижения".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Над созданием ледяных композиций работали 150 художников и скульпторов.

V Новогодний фестиваль Александра Ковтунца Ледовая Москва. В кругу семьи проходит в Парке Победы на Поклонной горе
3 из 12

Над созданием ледяных композиций работали 150 художников и скульпторов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Они изготовили для фестиваля более 50 фигурок.

Посетители на V Новогоднем фестивале Александра Ковтунца Ледовая Москва. В кругу семьи в Парке Победы на Поклонной горе
4 из 12

Они изготовили для фестиваля более 50 фигурок.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Посетителей встречают герои любимых сказок.

Посетители в павильоне Песочной скульптуры на V Новогоднем фестивале Ледовая Москва. В кругу семьи в Парке Победы на Поклонной горе
5 из 12

Посетителей встречают герои любимых сказок.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Павильон "История" на фестивале "Ледовая Москва. В кругу семьи".

Посетитель в павильоне История на V Новогоднем фестивале Ледовая Москва. В кругу семьи в Парке Победы на Поклонной горе
6 из 12

Павильон "История" на фестивале "Ледовая Москва. В кругу семьи".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Еще здесь можно увидеть памятники архитектуры и композиции, посвященные науке, спорту и космосу.

Посетители в павильоне Наука на V Новогоднем фестивале Александра Ковтунца Ледовая Москва. В кругу семьи в Парке Победы на Поклонной горе
7 из 12

Еще здесь можно увидеть памятники архитектуры и композиции, посвященные науке, спорту и космосу.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Павильон "Песочной скульптуры" на V Новогоднем фестивале "Ледовая Москва. В кругу семьи".

Посетитель в павильоне Песочной скульптуры на V Новогоднем фестивале Ледовая Москва. В кругу семьи в Парке Победы на Поклонной горе
8 из 12

Павильон "Песочной скульптуры" на V Новогоднем фестивале "Ледовая Москва. В кругу семьи".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Фестиваль работает до 12 января.

Посетители в павильоне Наука на V Новогоднем фестивале Ледовая Москва. В кругу семьи в Парке Победы на Поклонной горе
9 из 12

Фестиваль работает до 12 января.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Каждый день на главной сцене будет проходить шоу-программа.

Посетитель в павильоне Песочной скульптуры на V Новогоднем фестивале Ледовая Москва. В кругу семьи в Парке Победы на Поклонной горе
10 из 12

Каждый день на главной сцене будет проходить шоу-программа.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

А вечером гостей ждет ледовый open-air.

Посетители на V Новогоднем фестивале Ледовая Москва. В кругу семьи в Парке Победы на Поклонной горе
11 из 12

А вечером гостей ждет ледовый open-air.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

И конечно, посетителей фестиваля ждут ледовые горки.

Посетители на ледовой горке во время V Новогоднего фестиваля Ледовая Москва. В кругу семьи в Парке Победы на Поклонной горе
12 из 12

И конечно, посетителей фестиваля ждут ледовые горки.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
000000
Обсудить 0
Новый год—2020МоскваФото
Рекомендуем
Люди фотографируются на заснеженном берегу реки Енисей
Как шагнешь за порог — всюду иней: морозы в Красноярском крае
Родные встречают пленных, возвращенных украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Обмен пленными между самопровозглашенными республиками и Киевом
Пляжный сезон
Локальное потепление
Вид на жилые дома с высотки на Кудринской площади в Москве
Москвичам пообещали во вторник самое низкое давление за неделю
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Сеанс национального самоунижения: к запрету концерта в Вильнюсе
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд пообещал россиянам "красный" январь
Девушки фотографируются на Красной площади в Москве
Запад подводит итоги "года Путина": что может остановить Россию
Жанин Аньес
Боливия высылает глав посольств Испании и Мексики
Джорджетт Мосбахер
МИД допустил, что посол США в Польше "не успевала по истории в школе"
Сейсмограф. Архивное фото
В Болгарии произошло землетрясение магнитудой 4,5
Ирина Шейк и Брэдли Купер на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
"Один красивый, другой очень красивый": громкие расставания 2019 года
Президент РФ Владимир Путин
Двадцать лет у власти: как менялся Путин и страна при нем
Здание посольства РФ в Варшаве
Посольство напомнило премьеру Польши об истории начала Второй мировой
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова призвала ЕС дать оценку эстонским властям в деле со Sputnik
Рождественский базар на Ратушной площади Таллина
В Эстонии разгорелся скандал из-за фото темнокожих детей в детсаду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
00:50Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа
Лента новостейМолния