Любимые герои и великие достижения: фестиваль "Ледовая Москва"

Увидеть трех богатырей и разгадать "Тайну Третьей планеты" можно в эти дни в Парке Победы на Поклонной горе". Яркие герои и посетители новогоднего фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи — в фотоленте Ria.ru.