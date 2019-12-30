Любимые герои и великие достижения: фестиваль "Ледовая Москва"

Несмотря на капризы природы, в Москве открылся пятый по счету фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи".
Несмотря на капризы природы, в Москве открылся пятый по счету фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи".
Главной его темой стали "Великие русские достижения".
Главной его темой стали "Великие русские достижения".
Над созданием ледяных композиций работали 150 художников и скульпторов.
Над созданием ледяных композиций работали 150 художников и скульпторов.
Они изготовили для фестиваля более 50 фигурок.
Посетителей встречают герои любимых сказок.
Павильон "История" на фестивале "Ледовая Москва. В кругу семьи".
Павильон "История" на фестивале "Ледовая Москва. В кругу семьи".
Еще здесь можно увидеть памятники архитектуры и композиции, посвященные науке, спорту и космосу.
Еще здесь можно увидеть памятники архитектуры и композиции, посвященные науке, спорту и космосу.
Павильон "Песочной скульптуры" на V Новогоднем фестивале "Ледовая Москва. В кругу семьи".
Павильон "Песочной скульптуры" на V Новогоднем фестивале "Ледовая Москва. В кругу семьи".
Фестиваль работает до 12 января.
Каждый день на главной сцене будет проходить шоу-программа.
Каждый день на главной сцене будет проходить шоу-программа.
А вечером гостей ждет ледовый open-air.
И конечно, посетителей фестиваля ждут ледовые горки.
И конечно, посетителей фестиваля ждут ледовые горки.