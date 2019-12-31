Число пострадавших при пожаре в Удмуртии возросло до шести человек

"В результате пожара пострадали шесть человек, находящихся на социальном обслуживании. Все они в настоящее время госпитализированы. По предварительной версии, пожар произошёл в результате курения одного из пациентов в постели, в нарушение требований режима проживания в интернате", - сообщает удмуртский следком.