Число пострадавших при пожаре в Удмуртии возросло до шести человек

УФА, 31 дек - РИА Новости. Шесть человек пострадали при пожаре в доме престарелых и инвалидов в удмуртском Глазове, возгорание произошло из-за курения постояльца, сообщили в следственном управлении СК РФ по Удмуртии.
По данным ведомства, около 17.00 (15.00 мск) городе Глазове в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Удмуртии "Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов (филиал "Глазовский психоневрологический интернат") произошёл пожар.
"В результате пожара пострадали шесть человек, находящихся на социальном обслуживании. Все они в настоящее время госпитализированы. По предварительной версии, пожар произошёл в результате курения одного из пациентов в постели, в нарушение требований режима проживания в интернате", - сообщает удмуртский следком.
В СУСК РФ по Удмуртии РИА Новости рассказали о травмах, полученных постояльцами интерната. "Один человек получил ожоги, остальные получили отравление продуктами горения. Всем оказывается медицинская помощь", - сообщил агентству представитель следствия.
Ведомство поясняет, что следователи приступили к осмотру места происшествия и опросу персонала учреждения. Решается вопрос о назначении судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз, проводится изъятие в интернате документации, представляющей интерес для следствия.
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