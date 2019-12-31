Госдеп: протестующие в Ираке не проникли в американское посольство

ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Протестующие в Ираке не проникли в посольство США, планов эвакуации персонала нет, посла из страны тоже не эвакуировали, сообщил во вторник РИА Новости представитель госдепартамента.
"Американские сотрудники в безопасности, проникновения не было. Планов эвакуации посольства нет. Посол США в Ираке Мэтт Тьюллер находился в запланированной ранее личной поездке, и сообщения, что он был эвакуирован, не соответствуют действительности. Он возвращается в посольство", - сказал он.
До того телеканал "Аль-Арабия" сообщал о том, что протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде, расположенного в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где находятся дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов шиитской группировки "Каттаиб Хезболла".