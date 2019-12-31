Госдеп: протестующие в Ираке не проникли в американское посольство

"Американские сотрудники в безопасности, проникновения не было. Планов эвакуации посольства нет. Посол США в Ираке Мэтт Тьюллер находился в запланированной ранее личной поездке, и сообщения, что он был эвакуирован, не соответствуют действительности. Он возвращается в посольство", - сказал он.