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Госдеп: протестующие в Ираке не проникли в американское посольство
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РИА Новости

Госдеп: протестующие в Ираке не проникли в американское посольство

19:46 31.12.2019 (обновлено: 20:03 31.12.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Протестующие в Ираке не проникли в посольство США, планов эвакуации персонала нет, посла из страны тоже не эвакуировали, сообщил во вторник РИА Новости представитель госдепартамента.
"Американские сотрудники в безопасности, проникновения не было. Планов эвакуации посольства нет. Посол США в Ираке Мэтт Тьюллер находился в запланированной ранее личной поездке, и сообщения, что он был эвакуирован, не соответствуют действительности. Он возвращается в посольство", - сказал он.
Ранее в Пентагоне РИА Новости сообщили, что отправляют дополнительные силы для обеспечения охраны дипмиссии. На странице посольства в Facebook гражданам США рекомендовалось не приближаться к зданию и подумать об обеспечении собственной безопасности.
До того телеканал "Аль-Арабия" сообщал о том, что протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде, расположенного в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где находятся дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов шиитской группировки "Каттаиб Хезболла".
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