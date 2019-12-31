США отправят дополнительные силы в Ирак для охраны посольства

"Мы направляем дополнительные силы, чтобы поддержать наших сотрудников в посольстве", - говорится в заявлении.

Эспер также призвал власти Ирака выполнять их обязательства по охране американских сотрудников.

Дипломатический персонал посольства США, в том числе и сам посол, были заранее эвакуированы из здания дипмиссии и уже покинули Ирак.