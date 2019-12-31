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США отправят дополнительные силы в Ирак для охраны посольства
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РИА Новости

США отправят дополнительные силы в Ирак для охраны посольства

19:44 31.12.2019
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© REUTERS / Thaier al-SudaniПротестующие у посольства США в Багдаде
Протестующие у посольства США в Багдаде
© REUTERS / Thaier al-Sudani
Протестующие у посольства США в Багдаде
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. США отправляют дополнительные силы в Ирак для охраны посольства в Багдаде, говорится в заявлении главы Пентагона Марка Эспера, поступившем в РИА Новости.
"Мы направляем дополнительные силы, чтобы поддержать наших сотрудников в посольстве", - говорится в заявлении.
Эспер также призвал власти Ирака выполнять их обязательства по охране американских сотрудников.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал о том, что протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде, расположенное в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах".
Дипломатический персонал посольства США, в том числе и сам посол, были заранее эвакуированы из здания дипмиссии и уже покинули Ирак.
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
Вчера, 16:35
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Марк ЭсперМинистерство обороны СШАИракСШАВ мире
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