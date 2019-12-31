Посольство США приветствовало подписание Украиной газового контракта

Россия и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита газа с 1 января.
"Поздравляем Украину с заключением контракта с Россией по транзиту газа и получением 2,9 миллиарда долларов за Стокгольмским арбитражем. Это значительные достижения", - говорится в сообщении посольства в Facebook.