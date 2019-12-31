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Партия Порошенко требует запретить прямые поставки российского газа
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РИА Новости

Партия Порошенко требует запретить прямые поставки российского газа

19:26 31.12.2019 (обновлено: 21:53 31.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии. Архивное фото
КИЕВ, 31 дек — РИА Новости. Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует от властей ввести запрет на прямые поставки российского газа.
Россия и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита газа с 1 января.
В "Европейской солидарности" считают, что подписанный договор лишает Киев возможности привлечь Москву "к ответственности за энергетическую агрессию".
"Эта сделка стала дополнением в системе отбеливания Российской Федерации, которую вводит нынешняя власть. В связи с этим "Европейская солидарность" требует не допустить свертывания международных судебных процессов против России и ее субъектов, в частности относительно возвращения крымских месторождений, ввести запрет на прямые поставки в Украину российского газа, продолжить координацию усилий с международными партнерами по недопущению построения "Северного потока — 2", — говорится в заявлении партии, опубликованном в Facebook.
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
26 декабря 2019, 08:00
Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
20172572154
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Ситуация на УкраинеСеверный поток — 2Европейская солидарностьПетр ПорошенкоГазпромРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Петя просто обиделся что 3 лярда от "Газпрома" поделили без него.
31 декабря 2019, 20:18
maks.chuprin.87
2100000
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