Партия Порошенко требует запретить прямые поставки российского газа

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости. Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует от властей ввести запрет на прямые поставки российского газа.
Россия и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита газа с 1 января.
В "Европейской солидарности" считают, что подписанный договор лишает Киев возможности привлечь Москву "к ответственности за энергетическую агрессию".
"Эта сделка стала дополнением в системе отбеливания Российской Федерации, которую вводит нынешняя власть. В связи с этим "Европейская солидарность" требует не допустить свертывания международных судебных процессов против России и ее субъектов, в частности относительно возвращения крымских месторождений, ввести запрет на прямые поставки в Украину российского газа, продолжить координацию усилий с международными партнерами по недопущению построения "Северного потока — 2", — говорится в заявлении партии, опубликованном в Facebook.
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