Рогозин назвал приоритеты России в космической сфере

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия сохраняет приоритет в пилотируемой космонавтике, производстве ракетных двигателей и боевых ракет, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"В пилотируемом космосе мы до сих пор номер один. В области ракетного двигателестроения наши двигатели самые эффективные. В боевом космосе, мы этого обычно не говорим, потому что там есть секреты, но я считаю, что наши боевые ракетные комплексы лучшие в мире, здесь мы держим приоритет", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".