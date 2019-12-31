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РИА Наука
2019-12-31T18:46+0300
https://ria.ru/20191231/1563052413.html
Рогозин хотел бы, чтобы в России появлялись "космические частники"
https://cdn21.img.ria.ru/images/148463/23/1484632311_0:118:3071:1845_1036x0_80_0_0_b79c45029d43858c5a6b7a21ce1fee5d.jpg
РИА Новости

Рогозин хотел бы, чтобы в России появлялись "космические частники"

18:46 31.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Логотип госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Роскосмос" хотел бы, чтобы в России появились частные космические фирмы, но у бизнеса в стране нет необходимых средств, полагает глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Были бы счастливы, если они наконец появятся. Но это особенность нашей страны, что у нас нет такого большого свободного капитала, как, скажем, в Америке", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о перспективах появления частных космических компаний.
При этом небольшое количество фирм в стране все же есть, и госкорпорация, по словам Рогозина, не мешает, с бюрократической точки зрения, их работе.
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