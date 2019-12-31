Рогозин хотел бы, чтобы в России появлялись "космические частники"

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Роскосмос" хотел бы, чтобы в России появились частные космические фирмы, но у бизнеса в стране нет необходимых средств, полагает глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Были бы счастливы, если они наконец появятся. Но это особенность нашей страны, что у нас нет такого большого свободного капитала, как, скажем, в Америке", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о перспективах появления частных космических компаний.
При этом небольшое количество фирм в стране все же есть, и госкорпорация, по словам Рогозина, не мешает, с бюрократической точки зрения, их работе.