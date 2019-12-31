Рогозин назвал заслуги Илона Маска преувеличенными

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что заслуги Илона Маска (SpaceX) и Джеффа Безоса (Blue Origin) преувеличены, а российская космонавтика показывает результаты ничуть не хуже.

"Мы ничем не хуже, в некоторых вещах даже лучше", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"

Рогозин отметил, что относится к их заслугам с уважением.

"Я скептически высказывался не по поводу деятельности Маска или Безоса, а по поводу ребячьего восторга, этих сект "Свидетелей Илоновых", - сказал он.

Такие люди, по его словам, преувеличивают заслуги западных конкурентов "Роскосмоса". По его словам, возвращение ступеней ракет выглядит эффектно, но СССР несколько десятилетий назад в автоматическом режиме вернул из космоса "Буран".

В октябре Рогозин заявлял, что презентация многоразового корабля Starship, проведенная Маском, не впечатлила его. По его словам, технические специалисты "Роскосмоса" сказали, что техническая реализуемость проекта составляет 20%. "Все остальное - белый шум", - отмечал глава "Роскосмоса".

До этого Рогозин похвалил Маска за то, что тот расшевелил "Роскосмос" . По словам Рогозина, появление компании SpaceX заставило "почивавший на лаврах" "Роскосмос" начать разработку новых ракет.

Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич заявлял в ноябре , что "некоторые товарищи" запрещают ему на официальных мероприятиях цитировать Илона Маска.