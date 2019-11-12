Первый зам Рогозина заявил, что ему запретили цитировать Маска

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич заявил во вторник, что ему запрещают на официальным мероприятиях цитировать Илона Маска.
"Мне некоторые товарищи запрещают Илона Маска цитировать, поэтому я цитирую Сталина… Кадры, овладевшие техникой, решают все", - сказал он на конгрессе в Москве, отметив, что не все знают эту фразу Иосифа Виссарионовича целиком.
О каких именно "товарищах" идет речь, неясно.
Так он ответил на вопрос декана факультета космических исследований МГУ Василия Сазонова, почему в своей презентации о первостепенных задачах отрасли он не упомянул нехватку молодых специалистов.