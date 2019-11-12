Первый зам Рогозина заявил, что ему запретили цитировать Маска

"Мне некоторые товарищи запрещают Илона Маска цитировать, поэтому я цитирую Сталина… Кадры, овладевшие техникой, решают все", - сказал он на конгрессе в Москве, отметив, что не все знают эту фразу Иосифа Виссарионовича целиком.