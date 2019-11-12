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РИА Новости

Первый зам Рогозина заявил, что ему запретили цитировать Маска

16:20 12.11.2019
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© РИА Новости / Руслан КривобокЮрий Урличич
Юрий Урличич
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич заявил во вторник, что ему запрещают на официальным мероприятиях цитировать Илона Маска.
"Мне некоторые товарищи запрещают Илона Маска цитировать, поэтому я цитирую Сталина… Кадры, овладевшие техникой, решают все", - сказал он на конгрессе в Москве, отметив, что не все знают эту фразу Иосифа Виссарионовича целиком.
О каких именно "товарищах" идет речь, неясно.
Так он ответил на вопрос декана факультета космических исследований МГУ Василия Сазонова, почему в своей презентации о первостепенных задачах отрасли он не упомянул нехватку молодых специалистов.
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