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Власти ЛНР предоставят жилье и работу освобожденным из плена
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РИА Новости

Власти ЛНР предоставят жилье и работу освобожденным из плена

17:57 31.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики предоставят общежитие и рабочие места тем освобожденным из украинского плена, кто в этом будет нуждаться, сообщила журналистам заместитель председателя правительства ЛНР Наталья Тихонская.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.
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"Сейчас освобожденные проходят необходимое обследование и лечение в стенах республиканской клинической больницы, где у нас собраны лучшие профессионалы медики и лучшее диагностическое оборудование. После завершения восстановительного периода всем нуждающимся гражданам будет предоставлено место в общежитии", - сообщила Тихонская.
Она добавила, что на сегодняшний день все освобожденные пленные получили всю необходимую медицинскую помощь, выданы санитарно-гигиенические наборы и одежда, по мере выписки все получат материальную разовую денежную помощь, составляющую 10 тысяч рублей.
"Республика окажет всю необходимую помощь и если люди нуждаются в трудоустройстве и не определяются самостоятельно. В зависимости от пакета документов, который будет ими предоставлен. Может, это будут временные работы, может, это будут работы постоянного характера", - дополнила Тихонская.
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