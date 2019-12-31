Власти ЛНР предоставят жилье и работу освобожденным из плена

Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области

Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.

"Сейчас освобожденные проходят необходимое обследование и лечение в стенах республиканской клинической больницы, где у нас собраны лучшие профессионалы медики и лучшее диагностическое оборудование. После завершения восстановительного периода всем нуждающимся гражданам будет предоставлено место в общежитии", - сообщила Тихонская.

Она добавила, что на сегодняшний день все освобожденные пленные получили всю необходимую медицинскую помощь, выданы санитарно-гигиенические наборы и одежда, по мере выписки все получат материальную разовую денежную помощь, составляющую 10 тысяч рублей.