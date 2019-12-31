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В Сочи потушили пожар в жилом доме
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РИА Новости

В Сочи потушили пожар в жилом доме

17:48 31.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили пожаротушения у пожарного депо
Автомобили пожаротушения у пожарного депо
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобили пожаротушения у пожарного депо. Архивное фото
СОЧИ, 31 дек - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар, охвативший 300 квадратных метров жилого дома в Сочи, из которого эвакуировали девять человек, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Во вторник днём в жилом доме в Хостинском районе Сочи произошел пожар. Спасатели эвакуировали из дома девять человек и смогли локализовать возгорание на площади в 300 квадратных метров.
"В 17.00 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечалось, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет. В тушении были задействованы семь единиц техники и 24 человека личного состава. На тушение было подано пять стволов "Дельта".
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