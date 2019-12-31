В Сочи потушили пожар в жилом доме

Во вторник днём в жилом доме в Хостинском районе Сочи произошел пожар. Спасатели эвакуировали из дома девять человек и смогли локализовать возгорание на площади в 300 квадратных метров.

Отмечалось, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет. В тушении были задействованы семь единиц техники и 24 человека личного состава. На тушение было подано пять стволов "Дельта".