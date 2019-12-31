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Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
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РИА Новости

Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

17:34 31.12.2019 (обновлено: 22:44 31.12.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Ранее президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил Дональда Трампа за эту информацию, переданную по линии спецслужб.

"Российский президент Путин позвонил, что поблагодарить меня и США за информацию о готовящемся теракте в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых, спасши многие жизни. Замечательная и важная координация!" — написал Трамп в Twitter.

Как ранее объявили в ФСБ, преступление пресекли благодаря информации от коллег из США. Теракт должен был произойти в Петербурге в людном месте в новогодние праздники. Задержанные, судя по данным спецслужбы, дают признательные показания. Следственными органами ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 30 ("Приготовление к совершению преступления"), статье 205 ("Терроризм") и статье 205.1 ("Участие в деятельности террористической организации").
Задержание сотрудниками ФСБ РФ одного из граждан РФ, готовившего теракт в городе Санкт-Петербурге
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Дональд ТрампРоссияСШАСанкт-ПетербургВ мире
Популярные комментарии
Трамп - молодец! Не зря мы его избрали.
31 декабря 2019, 17:46
Андрей Дашков
9130000
Трамп гостил в Питере лет 30 назад (тогда и был завербован).
31 декабря 2019, 18:16
ДФДед Филарет
6120001
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