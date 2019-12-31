Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

Ранее президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил Дональда Трампа за эту информацию, переданную по линии спецслужб.

"Российский президент Путин позвонил, что поблагодарить меня и США за информацию о готовящемся теракте в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых, спасши многие жизни. Замечательная и важная координация!" — написал Трамп в Twitter .

Как ранее объявили в ФСБ, преступление пресекли благодаря информации от коллег из США. Теракт должен был произойти в Петербурге в людном месте в новогодние праздники. Задержанные, судя по данным спецслужбы, дают признательные показания. Следственными органами ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 30 ("Приготовление к совершению преступления"), статье 205 ("Терроризм") и статье 205.1 ("Участие в деятельности террористической организации").