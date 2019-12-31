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В Сочи загорелся жилой дом
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РИА Новости

В Сочи загорелся жилой дом

17:15 31.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
СОЧИ, 31 дек - РИА Новости. Возгорание на площади в 300 квадратных метров произошло в жилом доме в Сочи, спасатели эвакуировали девять человек, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в 15.49 на пульт диспетчера поступила информация о пожаре в доме на улице Шоссейной в Хостинском районе Сочи. Прибывшие спасатели установили, что пожар охватил одноэтажный жилой дом.
"Пожар локализован на площади 300 квадратных метров. Предварительно, погибших, пострадавших нет. Девять человек эвакуированы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в тушении задействовано семь единиц техники и 24 человека личного состава. На тушение подано пять стволов "Дельта".
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