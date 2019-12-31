Сенатор Рубио обвинил Иран в организации штурма посольства США в Ираке

Протестующие в Багдаде подожгли забор посольства США в знак осуждения авиаударов по шиитскому ополчению. Стена посольства США охвачена огнем, рядом находятся молодые люди, выкрикивающие антиамериканские лозунги и бросающие камни в сторону дипломатического комплекса. На территории вокруг посольства собрались тысячи членов различных группировок, входящих в шиитское ополчение "аль-Хашд аш-Шааби"

"Иран несет прямую ответственность за организацию штурма посольства США и должен быть привлечен к ответственности за это и за безопасность каждого американца, работающего там", - написал Рубио в своем аккаунте в Twitter

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал о том, что протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде, расположенное в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов шиитской группировки "Каттаиб Хезболла".

Дипломатический персонал посольства США, в том числе и сам посол, были заранее эвакуированы из здания дипмисии и уже покинули Ирак.