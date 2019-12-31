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Сенатор Рубио обвинил Иран в организации штурма посольства США в Ираке
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РИА Новости

Сенатор Рубио обвинил Иран в организации штурма посольства США в Ираке

14:49 31.12.2019
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© AP Photo / Richard DrewАмериканский сенатор от Флориды Марко Рубио
Американский сенатор от Флориды Марко Рубио
© AP Photo / Richard Drew
Американский сенатор от Флориды Марко Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Марко Рубио обвинил Иран в организации беспорядков у посольства США в Багдаде и заявил, что иранские власти должны нести за это ответственность.
Протестующие в Багдаде подожгли забор посольства США в знак осуждения авиаударов по шиитскому ополчению. Стена посольства США охвачена огнем, рядом находятся молодые люди, выкрикивающие антиамериканские лозунги и бросающие камни в сторону дипломатического комплекса. На территории вокруг посольства собрались тысячи членов различных группировок, входящих в шиитское ополчение "аль-Хашд аш-Шааби".
"Иран несет прямую ответственность за организацию штурма посольства США и должен быть привлечен к ответственности за это и за безопасность каждого американца, работающего там", - написал Рубио в своем аккаунте в Twitter.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал о том, что протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде, расположенное в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов шиитской группировки "Каттаиб Хезболла".
Дипломатический персонал посольства США, в том числе и сам посол, были заранее эвакуированы из здания дипмисии и уже покинули Ирак.
Ранее США нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".
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