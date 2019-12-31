Россиян предупредили о неизвестном вирусе пневмонии в Китае

Самые невероятные инфекции, которые туристы привозят из экзотических стран

Самые невероятные инфекции, которые туристы привозят из экзотических стран

Группа экспертов из Национальной комиссии по здравоохранению КНР 31 декабря прибыла в Ухань для проведения эпидемиологического расследования и организации комплекса необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий.