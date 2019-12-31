Россиян предупредили о неизвестном вирусе пневмонии в Китае

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор просит россиян учитывать информацию о неизвестном вирусе пневмонии в Китае при планировании поездок, сообщается на сайте ведомства.
Ранее комитет здравоохранения китайского города Ухань опубликовал экстренное заявление с сообщением о случаях пневмонии неизвестного происхождения и потребовал от медицинских учреждений вести статистку заболевших и сообщать в вышестоящую инстанцию. По данным властей, с начала декабря в городе было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние остальных находится под контролем, еще два пациента пошли на поправку и будут выписаны в ближайшее время.
Группа экспертов из Национальной комиссии по здравоохранению КНР 31 декабря прибыла в Ухань для проведения эпидемиологического расследования и организации комплекса необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Добавляется, что официальные комментарии Всемирной организации здравоохранения по данной ситуации отсутствуют.
"Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
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