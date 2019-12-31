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Туризм
2019-12-31T14:28+0300
https://ria.ru/20191231/1563047693.html
Россиян предупредили о неизвестном вирусе пневмонии в Китае
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РИА Новости

Россиян предупредили о неизвестном вирусе пневмонии в Китае

14:27 31.12.2019 (обновлено: 14:28 31.12.2019)
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© Flickr / kyle simourdКитайские врачи
Китайские врачи
© Flickr / kyle simourd
Китайские врачи. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор просит россиян учитывать информацию о неизвестном вирусе пневмонии в Китае при планировании поездок, сообщается на сайте ведомства.
Ранее комитет здравоохранения китайского города Ухань опубликовал экстренное заявление с сообщением о случаях пневмонии неизвестного происхождения и потребовал от медицинских учреждений вести статистку заболевших и сообщать в вышестоящую инстанцию. По данным властей, с начала декабря в городе было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние остальных находится под контролем, еще два пациента пошли на поправку и будут выписаны в ближайшее время.
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Группа экспертов из Национальной комиссии по здравоохранению КНР 31 декабря прибыла в Ухань для проведения эпидемиологического расследования и организации комплекса необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Добавляется, что официальные комментарии Всемирной организации здравоохранения по данной ситуации отсутствуют.
"Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
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