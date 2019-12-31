В Китае в декабре выявлено 27 случаев вирусной пневмонии

ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. В декабре в городе Ухань было зафиксировано 27 случаев заболевания вирусной пневмонией, семь человек находятся в крайне тяжёлом состоянии, говорится в сообщении местных властей.
"С начала декабря в Ухане было выявлено 27 случаев заболевания вирусной пневмоний, диагностирована вирусная пневмония/легочное заражение. Из 27 случаев, семь человек находятся в крайне тяжёлом состоянии, состояние остальных находится под контролем", - говорится в сообщении пресс-службы администрации города Ухань.
Сообщается, что ещё двое пациентов пошли на поправку и будут выписаны в ближайшее время.
Ранее местный комитет здравоохранения опубликовал экстренное заявление с сообщением о случаях пневмонии неизвестного происхождения и потребовал от медицинских учреждений вести статистку заболевших и сообщать в вышестоящую инстанцию. В Ухань уже прибыли специалисты государственного комитета по вопросам здравоохранения.
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 2002-2003 годах в материковом Китае от заболевания умерли около 350 человек, а общее число заболевших превысило 5 тысяч. Всего в 30 странах мира были зарегистрированы почти 8,5 тысячи случаев заболевания, более 900 человек погибли.