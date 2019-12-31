В Китае в декабре выявлено 27 случаев вирусной пневмонии

"С начала декабря в Ухане было выявлено 27 случаев заболевания вирусной пневмоний, диагностирована вирусная пневмония/легочное заражение. Из 27 случаев, семь человек находятся в крайне тяжёлом состоянии, состояние остальных находится под контролем", - говорится в сообщении пресс-службы администрации города Ухань.