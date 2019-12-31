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Медиавойны
2019-12-31T13:40+0300
https://ria.ru/20191231/1563046598.html
В СЖР прокомментировали ситуацию с преследованием Sputnik Эстония
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РИА Новости

В СЖР прокомментировали ситуацию с преследованием Sputnik Эстония

13:40 31.12.2019
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© SputnikПресс-центр Sputnik Эстония
Пресс-центр Sputnik Эстония
© Sputnik
Пресс-центр Sputnik Эстония. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Ситуация с преследованием Sputnik Эстония станет хрестоматийным примером двойных стандартов в отношении российских СМИ и журналистов, сотрудничающих с ними, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
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"Ситуация с преследованием Sputnik Эстония является беспрецедентной. Она станет хрестоматийным примером не только прямого давления и угроз со стороны властей в адрес СМИ, преследования и цензуры, но и двойных стандартов в отношении российских СМИ и журналистов, сотрудничающих с ними", - рассказал Шафир.
Выражая солидарность с коллегами, он также отметил, что эстонские власти своими противоправными действиями "не только лишают журналистов работы, но также лишают граждан собственной страны права на получение информации".
"Это не имеет ничего общего с постоянно декларируемыми ими принципами приверженности свободы слова и СМИ", - добавил Шафир.
Пресс-центр Sputnik Эстония
Вчера, 12:41Медиавойны
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. Он обратился к властям Эстонии с призывом воздержаться от ненужных ограничений работы Sputnik. Дезир подчеркнул, что Sputnik Эстония не входит в санкционный список Евросоюза.
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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве ранее заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
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