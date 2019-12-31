В СЖР прокомментировали ситуацию с преследованием Sputnik Эстония

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.

"Ситуация с преследованием Sputnik Эстония является беспрецедентной. Она станет хрестоматийным примером не только прямого давления и угроз со стороны властей в адрес СМИ, преследования и цензуры, но и двойных стандартов в отношении российских СМИ и журналистов, сотрудничающих с ними", - рассказал Шафир.

Выражая солидарность с коллегами, он также отметил, что эстонские власти своими противоправными действиями "не только лишают журналистов работы, но также лишают граждан собственной страны права на получение информации".

"Это не имеет ничего общего с постоянно декларируемыми ими принципами приверженности свободы слова и СМИ", - добавил Шафир.

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. Он обратился к властям Эстонии с призывом воздержаться от ненужных ограничений работы Sputnik. Дезир подчеркнул, что Sputnik Эстония не входит в санкционный список Евросоюза.