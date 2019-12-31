Пушков назвал разъяснения Таллина по поводу Sputnik несостоятельными

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российский сенатор Российский сенатор Алексей Пушков назвал "несостоятельными" разъяснения Таллина в отношении ситуации со Sputnik Эстония , отметив, что теперь нужно ждать реакции от Совета Европы.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил порталу ERR, что в отношении Sputnik Эстония действуют только "финансовые" санкции, они ограничивают его экономическую деятельность, но не блокируют доступ к этому порталу и не влияют на его контент. Финансовые ограничения, применяемые к Sputnik в Эстонии, вызваны тем, что под европейскими санкциями находится генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, добавил глава МИД.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. Он обратился к властям Эстонии с призывом воздержаться от ненужных ограничений работы Sputnik. Дезир подчеркнул, что Sputnik Эстония не входит в санкционный список Евросоюза.

"Требование властей Эстонии к сотрудникам Sputnik в Таллине прекратить работу с 01.01.2020 - акт устрашения журналистов и неправового произвола. Так называемые "разъяснения" Таллина несостоятельны, что отметил представитель ОБСЕ по свободе слова Арлем Дезир. Ждём также реакции от Совета Европы", - написал Пушков в Twitter.

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции , введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония , заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве ранее заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.