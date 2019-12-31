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https://ria.ru/20191231/1563044797.html
Экс-бойцы "Беркута" рассказали, кто виновен в гибели людей на Майдане
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РИА Новости

Экс-бойцы "Беркута" рассказали, кто виновен в гибели людей на Майдане

12:35 31.12.2019 (обновлено: 23:25 31.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Фурман / Перейти в фотобанкКордоны полиции у площади Независимости в Киеве, где произошли столкновения оппозиции и сотрудников милиции
Кордоны полиции у площади Независимости в Киеве, где произошли столкновения оппозиции и сотрудников милиции
© РИА Новости / Алексей Фурман
Перейти в фотобанк
Кордоны полиции у площади Независимости в Киеве, где произошли столкновения оппозиции и сотрудников милиции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 дек — РИА Новости. Экс-бойцы спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о "Евромайдане", считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. Среди переданных Донбассу были пятеро экс-бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых в гибели людей на акциях протеста в Киеве в 2013-2014 годах.
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"Виноваты в расстрелах выгодополучатели — те, кто пришел к власти, кто попал в Раду, президенты, министры", — сказал РИА Новости Зинченко.

Аброськин также уверен, что вина в гибели людей в 2014 году лежит на политиках, которые затеяли "Евромайдан", вывели людей и дали им в руки оружие. По его словам, 20 февраля 2014 года со стороны протестующих был открыт огонь сначала по правоохранителям, а позже и по самим митингующим.
Он добавил, что стрельба велась со зданий гостиницы "Украина" и филармонии "для картинки, для возмущения народа, чтобы показать, что действующая власть человеческую жизнь не ценит". "Нужна была провокация, сенсация. Стреляли и по своим, и по правоохранителям", — рассказал он РИА Новости.
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При этом, по словам бывших сотрудников "Беркута", никаких приказов от руководства — ни об открытии огня, ни о наступлении — не поступало. Правоохранители вынуждены были отступать. "Установлено даже следствием, что в 05:00 "мирные майдановцы" открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Три сотрудника были убиты, 39 ранены. Эти "мирные" граждане начали наступать. Убивают одного сотрудника правоохранительных органов и ранят еще одного из нашего подразделения. Никаких приказов не было вообще", — сказал Зинченко.
"Я считаю, что за произошедшее должны нести наказание (экс-депутат Верховной рады Сергей) Пашинский, (экс-спикер парламента Андрей) Парубий, (экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр) Турчинов, (экс-депутат, лидер националистов Олег) Тягнибок. Было достаточно таких персонажей, которые, как "серые кардиналы", на публике не показывались, но всем рулили", - добавил Аброськин.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
Годовщина начала событий на киевском Майдане
3 декабря 2019, 11:52
Стали известны новые подробности скандала с "Небесной сотней"
20753673
Обсудить 13
Ситуация на УкраинеСтолкновения на МайданеБеркут (спецназ Украины)Дело о стрельбе на МайданеЕвромайдан"Евромайдан" в КиевеКиевВ мире
Популярные комментарии
Из оружия Беркута около 50 человек убито. Оружие потом в озере утопили. Один из Беркутов показал где. А эти сказки расказывают. Беркут трижды штурмовал майдан.
31 декабря 2019, 12:43
ИПИгор Петр
1110355
Весь майдан проходил под прицелом тысяч видеокамер, где видео вооруженного штурма этого сборища Беркутом ?
31 декабря 2019, 12:51
Юрий Б
5700001
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