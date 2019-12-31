Экс-бойцы "Беркута" рассказали, кто виновен в гибели людей на Майдане

ДОНЕЦК, 31 дек — РИА Новости. Экс-бойцы спецподразделения " Экс-бойцы спецподразделения " Беркут " Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о " Евромайдане ", считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. Среди переданных Донбассу были пятеро экс-бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых в гибели людей на акциях протеста в Киеве в 2013-2014 годах.

"Виноваты в расстрелах выгодополучатели — те, кто пришел к власти, кто попал в Раду, президенты, министры", — сказал РИА Новости Зинченко.

Аброськин также уверен, что вина в гибели людей в 2014 году лежит на политиках, которые затеяли "Евромайдан", вывели людей и дали им в руки оружие. По его словам, 20 февраля 2014 года со стороны протестующих был открыт огонь сначала по правоохранителям, а позже и по самим митингующим.

Он добавил, что стрельба велась со зданий гостиницы "Украина" и филармонии "для картинки, для возмущения народа, чтобы показать, что действующая власть человеческую жизнь не ценит". "Нужна была провокация, сенсация. Стреляли и по своим, и по правоохранителям", — рассказал он РИА Новости.

При этом, по словам бывших сотрудников "Беркута", никаких приказов от руководства — ни об открытии огня, ни о наступлении — не поступало. Правоохранители вынуждены были отступать. "Установлено даже следствием, что в 05:00 "мирные майдановцы" открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Три сотрудника были убиты, 39 ранены. Эти "мирные" граждане начали наступать. Убивают одного сотрудника правоохранительных органов и ранят еще одного из нашего подразделения. Никаких приказов не было вообще", — сказал Зинченко.

"Я считаю, что за произошедшее должны нести наказание (экс-депутат Верховной рады Сергей) Пашинский, (экс-спикер парламента Андрей) Парубий, (экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр) Турчинов, (экс-депутат, лидер националистов Олег) Тягнибок. Было достаточно таких персонажей, которые, как "серые кардиналы", на публике не показывались, но всем рулили", - добавил Аброськин.