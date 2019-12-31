Новый Год в стиле Гэтсби в Завидово не будут проводить за счет бюджета

"ГлавУпДК при МИД России (инициатор проведения закупки) – является коммерческим предприятием, среди филиалов которого – загородные отели "Завидово" и "Москоу Кантри Клаб", - говорится в комментарии предприятия.

"Расходы на проведение новогодних мероприятий связаны с необходимостью организации соответствующей праздничной программы для всех желающих отдохнуть в период новогодних каникул и купивших путевки в комплекс отдыха "Завидово". Данное мероприятие не проводится за счет бюджетных средств МИД России", - подчеркнули в ГлавУпДК.

В ведомстве также предложили ознакомиться с ценами и программой на праздничный новогодний заезд. Там также отметили, что "для гостей комплекса отдыха "Завидово" праздник начался еще 29 декабря – со встречи с настоящим Дедом Морозом из Великого Устюга".