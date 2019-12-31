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2019-12-31T12:59+0300
https://ria.ru/20191231/1563044180.html
Новый Год в стиле Гэтсби в Завидово не будут проводить за счет бюджета
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РИА Новости

Новый Год в стиле Гэтсби в Завидово не будут проводить за счет бюджета

12:15 31.12.2019 (обновлено: 12:59 31.12.2019)
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© Фото : Каро-ПремьерКадр из фильма "Великий Гэтсби"
Кадр из фильма Великий Гэтсби
© Фото : Каро-Премьер
Кадр из фильма "Великий Гэтсби"
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Новогодние мероприятия, организуемые ФГУП "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России" (ГлавУпДК), не проводятся за счет бюджетных средств МИД России, заявили на предприятии в связи с публикациями в СМИ о том, что МИД РФ якобы потратит 2,5 млн рублей на новогоднюю вечеринку в стиле "Великого Гэтсби".
Ранее на сайте госзакупок появился тендер "на оказание услуг по организации и проведению празднования новогодней ночи в филиале ГлавУпДк при МИД России в комплексе отдыха "Завидово". В тендере говорилось, что новогодняя вечеринка "должна быть выдержана в стиле начала 20-х годов ХХ века в США", при этом предполагалось "создание атмосферы блистательной вечеринки в усадьбе Джея Гэтсби". Некоторые СМИ утверждали, что на организацию вечеринки МИД потратит 2,5 млн рублей. МИД РФ впоследствии опроверг данную информацию, отметив, в частности, что МИД России - это федеральный орган исполнительной власти, а ГлавУпДК - это федеральное государственное унитарное предприятие.
"ГлавУпДК при МИД России (инициатор проведения закупки) – является коммерческим предприятием, среди филиалов которого – загородные отели "Завидово" и "Москоу Кантри Клаб", - говорится в комментарии предприятия.

"Расходы на проведение новогодних мероприятий связаны с необходимостью организации соответствующей праздничной программы для всех желающих отдохнуть в период новогодних каникул и купивших путевки в комплекс отдыха "Завидово". Данное мероприятие не проводится за счет бюджетных средств МИД России", - подчеркнули в ГлавУпДК.

В ведомстве также предложили ознакомиться с ценами и программой на праздничный новогодний заезд. Там также отметили, что "для гостей комплекса отдыха "Завидово" праздник начался еще 29 декабря – со встречи с настоящим Дедом Морозом из Великого Устюга".
Джей Гэтсби - главный герой романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби", миллионер и владелец роскошного особняка, где часто проводятся экстравагантные вечеринки.
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Новый год—2020МИД РФМоскваОбщество
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