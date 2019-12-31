Новый Год в стиле Гэтсби в Завидово не будут проводить за счет бюджета

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Новогодние мероприятия, организуемые ФГУП "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России" (ГлавУпДК), не проводятся за счет бюджетных средств МИД России, заявили на предприятии в связи с публикациями в СМИ о том, что МИД РФ якобы потратит 2,5 млн рублей на новогоднюю вечеринку в стиле "Великого Гэтсби".
Ранее на сайте госзакупок появился тендер "на оказание услуг по организации и проведению празднования новогодней ночи в филиале ГлавУпДк при МИД России в комплексе отдыха "Завидово". В тендере говорилось, что новогодняя вечеринка "должна быть выдержана в стиле начала 20-х годов ХХ века в США", при этом предполагалось "создание атмосферы блистательной вечеринки в усадьбе Джея Гэтсби". Некоторые СМИ утверждали, что на организацию вечеринки МИД потратит 2,5 млн рублей. МИД РФ впоследствии опроверг данную информацию, отметив, в частности, что МИД России - это федеральный орган исполнительной власти, а ГлавУпДК - это федеральное государственное унитарное предприятие.
"ГлавУпДК при МИД России (инициатор проведения закупки) – является коммерческим предприятием, среди филиалов которого – загородные отели "Завидово" и "Москоу Кантри Клаб", - говорится в комментарии предприятия.
"Расходы на проведение новогодних мероприятий связаны с необходимостью организации соответствующей праздничной программы для всех желающих отдохнуть в период новогодних каникул и купивших путевки в комплекс отдыха "Завидово". Данное мероприятие не проводится за счет бюджетных средств МИД России", - подчеркнули в ГлавУпДК.
В ведомстве также предложили ознакомиться с ценами и программой на праздничный новогодний заезд. Там также отметили, что "для гостей комплекса отдыха "Завидово" праздник начался еще 29 декабря – со встречи с настоящим Дедом Морозом из Великого Устюга".
Джей Гэтсби - главный герой романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби", миллионер и владелец роскошного особняка, где часто проводятся экстравагантные вечеринки.