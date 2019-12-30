МИД ответил на сообщения о проведении "вечеринки в стиле Гэтсби"

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. МИД назвал фейком информацию о проведении в ведомстве дорогостоящего корпоратива.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники внешнеполитического ведомства якобы планируют провести вечеринку в стиле "Великого Гэтсби" за 2,5 миллиона рублей.

Дипломаты заявили, что МИД никаких мероприятий не организовывал.

"Устраивает (вечеринку) мероприятие ФГУП "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России" (ГлавУпДК)", - говорится в сообщении министерства.

Публикации прессы дипломаты назвали очередной манипуляцией и "эпическим фейлом".

"Набирайте людей с образованием, которые способны отличить <...> госслужбу от коммерческой деятельности", - заключили в ведомстве.