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2019-12-30T18:36+0300
https://ria.ru/20191230/1563028946.html
МИД ответил на сообщения о проведении "вечеринки в стиле Гэтсби"
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РИА Новости

МИД ответил на сообщения о проведении "вечеринки в стиле Гэтсби"

18:35 30.12.2019 (обновлено: 18:36 30.12.2019)
12256
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. МИД назвал фейком информацию о проведении в ведомстве дорогостоящего корпоратива.
Ранее СМИ сообщили, что сотрудники внешнеполитического ведомства якобы планируют провести вечеринку в стиле "Великого Гэтсби" за 2,5 миллиона рублей.
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Дипломаты заявили, что МИД никаких мероприятий не организовывал.
"Устраивает (вечеринку) мероприятие ФГУП "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России" (ГлавУпДК)", - говорится в сообщении министерства.
Публикации прессы дипломаты назвали очередной манипуляцией и "эпическим фейлом".
"Набирайте людей с образованием, которые способны отличить <...> госслужбу от коммерческой деятельности", - заключили в ведомстве.
За комментариями о вечеринке "в стиле Гэтсби" МИД посоветовал журналистам обращаться в пресс-службу ГлавУпДК.
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МИД РФРоссияПолитика
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