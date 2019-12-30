МИД ответил на сообщения о проведении "вечеринки в стиле Гэтсби"

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники внешнеполитического ведомства якобы планируют провести вечеринку в стиле "Великого Гэтсби" за 2,5 миллиона рублей.
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Дипломаты заявили, что МИД никаких мероприятий не организовывал.
"Устраивает (вечеринку) мероприятие ФГУП "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России" (ГлавУпДК)", - говорится в сообщении министерства.
Публикации прессы дипломаты назвали очередной манипуляцией и "эпическим фейлом".
"Набирайте людей с образованием, которые способны отличить <...> госслужбу от коммерческой деятельности", - заключили в ведомстве.
За комментариями о вечеринке "в стиле Гэтсби" МИД посоветовал журналистам обращаться в пресс-службу ГлавУпДК.
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