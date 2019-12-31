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2019-12-31T14:35+0300
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На пляже в Майами нашли тело российского пилота
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РИА Новости

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

13:51 31.12.2019 (обновлено: 14:35 31.12.2019)
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© AFP 2019 / Saul Loeb Автомобиль полиции Майами
Автомобиль полиции Майами
© AFP 2019 / Saul Loeb
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
Самолет прибыл из Москвы 28 декабря. По летному регламенту экипажу положено несколько дней отдыха до обратного рейса, поэтому пилотов поселили в отеле Ramada Beach Resort. На береговой линии этого отеля и нашли покойного.
Мужчине было 47 лет. Причину смерти предстоит установить судмедэкспертам.
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РоссияМайамиСШАПроисшествия
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