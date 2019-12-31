Источник: бежавший в Ливан экс-глава Nissan даст пресс-конференцию

Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что глава Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Келли был отпущен под залог 25 декабря 2018 года.

В конце декабря 2018 года прокуратура провела повторный арест Гона, а затем еще один - широко распространенную в Японии практику. На сей раз основанием для ареста стали подозрения в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов). Прокуратура подозревает, что провести эту операцию Гону помог бизнесмен из Саудовской Аравии, который якобы именно в этой связи получил от автоконцерна сумму в размере 1,24 миллиарда иен (около 14 миллионов долларов).