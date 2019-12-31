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2019-12-31T12:24+0300
https://ria.ru/20191231/1563043295.html
Источник: бежавший в Ливан экс-глава Nissan даст пресс-конференцию
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РИА Новости

Источник: бежавший в Ливан экс-глава Nissan даст пресс-конференцию

11:41 31.12.2019 (обновлено: 12:24 31.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКарлос Гон
Карлос Гон
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 31 дек - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, бежавший из Японии в Ливан, в ближайшее время даст пресс-конференцию, сообщил РИА Новости источник в ливанском МИД.
"В ближайшие пару дней (Гон – Прим. ред.) планирует провести пресс-конференцию", - сказал собеседник агентства.
В ночь на 31 декабря западные и японские СМИ сообщили, что Гон покинул Японию, несмотря на домашний арест, и находится в Ливане (у него гражданство Франции, Бразилии и Ливана). Сам Гон позже подтвердил эту информацию и заявил, что покинул Японию, "спасаясь от политического преследования".
Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что глава Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Келли был отпущен под залог 25 декабря 2018 года.
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В конце декабря 2018 года прокуратура провела повторный арест Гона, а затем еще один - широко распространенную в Японии практику. На сей раз основанием для ареста стали подозрения в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов). Прокуратура подозревает, что провести эту операцию Гону помог бизнесмен из Саудовской Аравии, который якобы именно в этой связи получил от автоконцерна сумму в размере 1,24 миллиарда иен (около 14 миллионов долларов).
В январе 2019 года Гону официально предъявили обвинения в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением. Весной защита внесла залог и Гона поместили под домашний арест.
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Карлос ГонЯпонияЛиванВ мире
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