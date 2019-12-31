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Владимир Путин во время церемонии инаугурации
Владимир Путин. 20
2019-12-31T15:13+0300
https://ria.ru/20191231/1563042909.html
Первые годы президентства Владимира Путина
https://cdn24.img.ria.ru/images/156304/22/1563042224_0:235:3061:1957_1036x0_80_0_0_a3611a8731596a58977824cb3b7ae8cf.jpg
РИА Новости

Первые годы президентства Владимира Путина

13:03 31.12.2019 (обновлено: 15:13 31.12.2019)
124715
На сайте 20.kremlin.ru опубликовали архив фотографий и видеороликов, посвященный 20-летию пребывания Владимира Путина у власти. Знаковые кадры первых лет президентства Путина — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Пресс-служба президента РФ

31 декабря 1999 года первый президент России Борис Ельцин досрочно сложил с себя полномочия. Исполняющим обязанности главы государства стал Владимир Путин.

Фотография Владимира Путина и Бориса Ельцина в канун Нового года, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru. 31 декабря 2000 год
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31 декабря 1999 года первый президент России Борис Ельцин досрочно сложил с себя полномочия. Исполняющим обязанности главы государства стал Владимир Путин.

© Фото : Пресс-служба президента РФ
© Фото : Пресс-служба президента РФ

Приход Путина в большую политику произошел на фоне Второй чеченской войны. В феврале 2000 года Владимир Путин посетил Волгоградский военный гарнизонный госпиталь, где находились военнослужащие.

Фотография Владимира Путина в Волгоградском военном гарнизонном госпитале, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru. 22 февраля 2000 год
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Приход Путина в большую политику произошел на фоне Второй чеченской войны. В феврале 2000 года Владимир Путин посетил Волгоградский военный гарнизонный госпиталь, где находились военнослужащие.

© Фото : Пресс-служба президента РФ
© Фото : Пресс-служба президента РФ

В марте 2000 года Владимир Путин прилетел в Грозный на истребителе Су‑27 в качестве второго пилота-штурмана. В беседе с журналистами он призвал боевиков сложить оружие.

Фотография Владимира Путина на боевом истребителе Су-27, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
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В марте 2000 года Владимир Путин прилетел в Грозный на истребителе Су‑27 в качестве второго пилота-штурмана. В беседе с журналистами он призвал боевиков сложить оружие.

© Фото : Пресс-служба президента РФ
© Фото : Пресс-служба президента РФ

После ухода в отставку Бориса Ельцина президентские выборы в России состоялись в марте 2000 года. Победу в первом туре одержал Владимир Путин.

Владимир Путин дает присягу Президента Российской Федерации. Справа – первый Президент России Борис Ельцин
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После ухода в отставку Бориса Ельцина президентские выборы в России состоялись в марте 2000 года. Победу в первом туре одержал Владимир Путин.

© Фото : Пресс-служба президента РФ
© Фото : Пресс-служба президента РФ

В июне 2000 года в России состоялась встреча Владимира Путина и Билла Клинтона. Стороны подписали первый в истории российско-американских отношений Меморандум о создании совместного центра обмена данными от систем раннего предупреждения и уведомлениями о пусках ракет.

Фотография Владимира Путина и Билла Клинтона, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru. 3 – 5 июня 2000 год
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В июне 2000 года в России состоялась встреча Владимира Путина и Билла Клинтона. Стороны подписали первый в истории российско-американских отношений Меморандум о создании совместного центра обмена данными от систем раннего предупреждения и уведомлениями о пусках ракет.

© Фото : Пресс-служба президента РФ
© Фото : Пресс-служба президента РФ

В июле 2001 года Владимир Путин подписал закон "О политических партиях".

Фотография Владимира Путина, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru. 11 июля 2001 года
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В июле 2001 года Владимир Путин подписал закон "О политических партиях".

© Фото : Пресс-служба президента РФ
© Фото : Пресс-служба президента РФ

Летом 2001 года Владимир Путин, находившийся в кратковременном отпуске, совершил поездку по Ленинградской области. Глава государства посетил деревню Верхние Мондроги Подпорожского района, где расположен русский культурно-этнографический центр, осмотрел музей народных промыслов и ознакомился с работой мастеров традиционных национальных ремесел.

Владимир Путин осмотрел музей народных промыслов и ознакомился с работой мастеров традиционных национальных ремесел. 16 - 20 августа 2001 год
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Летом 2001 года Владимир Путин, находившийся в кратковременном отпуске, совершил поездку по Ленинградской области. Глава государства посетил деревню Верхние Мондроги Подпорожского района, где расположен русский культурно-этнографический центр, осмотрел музей народных промыслов и ознакомился с работой мастеров традиционных национальных ремесел.

© Фото : Пресс-служба президента РФ
© Фото : Пресс-служба президента РФ

23 октября 2002 года во время мюзикла "Норд-Ост" в здании Театрального центра на Дубровке произошел теракт. Террористы взяли в заложники более 700 человек и начали минировать здание. Президент был немедленно проинформирован о произошедшем.

Президент Владимир путин проинформирован о захвате заложников на Дубровке. 2002 год
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23 октября 2002 года во время мюзикла "Норд-Ост" в здании Театрального центра на Дубровке произошел теракт. Террористы взяли в заложники более 700 человек и начали минировать здание. Президент был немедленно проинформирован о произошедшем.

© Фото : Пресс-служба президента РФ
© Фото : Пресс-служба президента РФ

В сентябре 2003 года Владимир Путин выступал на 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент России заявил, что ООН обязана стать базой для глобальной антитеррористической коалиции.

Президент РФ Владимир Путин выступает на 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во время своего рабочего визита в США
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В сентябре 2003 года Владимир Путин выступал на 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент России заявил, что ООН обязана стать базой для глобальной антитеррористической коалиции.

© Фото : Пресс-служба президента РФ
© Фото : Пресс-служба президента РФ

В августе 2004 года в Сочи прошла встреча "тройки" Россия-Германия-Франция. Владимир Путин, Жак Ширак и Герхард Шрёдер обсудили отношения России и ЕС, а также ситуацию в Ираке.

31 августа 2004 года в Сочи прошла встреча тройки Россия-Германия-Франция
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В августе 2004 года в Сочи прошла встреча "тройки" Россия-Германия-Франция. Владимир Путин, Жак Ширак и Герхард Шрёдер обсудили отношения России и ЕС, а также ситуацию в Ираке.

© Фото : Пресс-служба президента РФ
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Владимир Путин. 20Вторая чеченская война (1999-2009)Билл КлинтонСу-27Герхард ШредерЖак ШиракВладимир ПутинБорис ЕльцинЛенинградская областьООНРоссияСШАФото
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