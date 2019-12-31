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Летевший в Пермь самолет сел в Екатеринбурге из-за непогоды
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РИА Новости

Летевший в Пермь самолет сел в Екатеринбурге из-за непогоды

11:06 31.12.2019 (обновлено: 11:35 31.12.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВид на международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.
Вид на международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 дек - РИА Новости, Ольга Ерачина. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" внепланово сел в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге из-за сложных метеоусловий в Перми, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе аэровокзала.
"Рейс SU-1200 Москва - Пермь совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга в связи со сложными метеоусловиями в аэропорту прибытия", - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе "Кольцово" также сообщили, что рейс ZF-5928 Гоа - Пермь также совершил посадку в Екатеринбурге из-за сложных метеоусловий в Перми.
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АэрофлотЕкатеринбургПермьПроисшествия
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