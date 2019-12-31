Летевший в Пермь самолет сел в Екатеринбурге из-за непогоды

"Рейс SU-1200 Москва - Пермь совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга в связи со сложными метеоусловиями в аэропорту прибытия", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе "Кольцово" также сообщили, что рейс ZF-5928 Гоа - Пермь также совершил посадку в Екатеринбурге из-за сложных метеоусловий в Перми.