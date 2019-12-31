Силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР

© AP Photo / Vitali Komar Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР

ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о четырех нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) составило один раз", - сказал представитель ведомства.