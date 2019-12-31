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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-31T10:49+0300
https://ria.ru/20191231/1563041952.html
Китай в 2020 году инвестирует $114,4 млрд в железные дороги
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РИА Новости

Китай в 2020 году инвестирует $114,4 млрд в железные дороги

10:49 31.12.2019
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкЮани
Юани
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 31 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай планирует инвестировать около 800 миллиардов юаней (около 114,36 миллиардов долларов) в строительство железных дорог в 2020 году, - сообщило министерство транспорта КНР.
По заявлению министерства, в следующем году инвестиции в строительство автомобильных дорог и инфраструктуры водных маршрутов составят около 1,8 триллиона юаней, а объем инвестиций в гражданскую авиацию достигнет 90 миллиардов.
В министерстве подчеркнули, что Китай будет стремиться к охвату на 98% административных единиц волостного и поселкового уровня услугами экспресс-доставки для расширения географии интернет-торговли.
Данные министерства показывают, что в 2019 году инвестиции в основные фонды в транспортном секторе Китая, как ожидается, превысят 3,2 триллионов юаней.
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