Захарова рассказала о препятствиях для развития отношений России и США

"Не в моих полномочиях комментировать свои ощущения. Но если говорить в принципе о подходе американской стороны, то есть четкое понимание того, что они осознают, какие бонусы они могут иметь от экономических отношений, политических отношений, от отношений в целом ряде других сфер. Но при этом понимают, сейчас в основном речь идет об упущенных возможностях", - сказала Захарова в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, сложилось ли у нее впечатление, что президент США Дональд Трамп и его окружение действительно настроены на улучшение отношений с РФ.