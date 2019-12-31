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2019-12-31T10:56+0300
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Захарова рассказала о препятствиях для развития отношений России и США
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РИА Новости

Захарова рассказала о препятствиях для развития отношений России и США

09:48 31.12.2019 (обновлено: 10:56 31.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Использование целым рядом политиков США в ходе электорального процесса "российской карты" блокирует многие возможности по развитию нормальных двусторонних отношений Вашингтона и Москвы, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 декабря совершил визит в США, в ходе которого провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео и встретился с президентом Дональдом Трампом. Стороны обсудили Сирию, Украину, Ливию, Афганистан и Венесуэлу. Также были затронуты вопросы стратегической стабильности, судьба СНВ-3 и ситуация вокруг КНДР.
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"Не в моих полномочиях комментировать свои ощущения. Но если говорить в принципе о подходе американской стороны, то есть четкое понимание того, что они осознают, какие бонусы они могут иметь от экономических отношений, политических отношений, от отношений в целом ряде других сфер. Но при этом понимают, сейчас в основном речь идет об упущенных возможностях", - сказала Захарова в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, сложилось ли у нее впечатление, что президент США Дональд Трамп и его окружение действительно настроены на улучшение отношений с РФ.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, надо учитывать, что президент США, "в первую очередь, бизнесмен и он все переводит в область цифр и экономических показателей". Захарова добавила, что, с этой точки зрения, американская сторона осознает упущенные возможности от неразвития отношений с Россией.
"Американцы, как люди прагматичные, прекрасно отдают себе отчет, что они могут получить от развития отношений", - подчеркнула она.
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При этом она добавила, что существует "и иная реальность" – политическая среда в США, в которой проходит электоральный процесс.
"Целый ряд политических деятелей используют "российскую карту" как часть своей политической кампании. Этот подход был избран несколько лет назад, и он активно реализуется до сих пор в рамках кампаний целого ряда кандидатов. Это блокирует многие возможности по развитию нормальных двусторонних отношений. Так есть на сегодняшний день", - пояснила Захарова.
Как отметил ранее Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале, встреча главы внешнеполитического ведомства с президентом во время визита в страну является "принципиальным моментом" американо-российских отношений. Такая традиция поддерживается не со всеми странами, но Москва и Вашингтон ей следуют.
Читайте полный текст интервью Марии Захаровой>>
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Мария ЗахароваДональд ТрампСергей ЛавровМИД РФРоссияСШАВ мире
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