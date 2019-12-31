Захарова в первую очередь видит в Грете Тунберг ребенка

"Думаю, что это в первую очередь ребенок. А дальше можно уже рассуждать, используют ли этого ребенка взрослые, или он сам стал рано взрослым, или у него нет другого выхода, например, в жизни, кроме как идти дорогой, которой предлагается. Это уже обстоятельства. Но в первую очередь я вижу ребенка", — сказала Захарова в интервью РИА Новости.