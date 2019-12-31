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Захарова в первую очередь видит в Грете Тунберг ребенка
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РИА Новости

Захарова в первую очередь видит в Грете Тунберг ребенка

09:43 31.12.2019 (обновлено: 22:59 31.12.2019)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЭкоактивистка Грета Тунберг
Экоактивистка Грета Тунберг
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Экоактивистка Грета Тунберг. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг, ставшая символом международного движения за спасение климата, в первую очередь является ребенком.

"Думаю, что это в первую очередь ребенок. А дальше можно уже рассуждать, используют ли этого ребенка взрослые, или он сам стал рано взрослым, или у него нет другого выхода, например, в жизни, кроме как идти дорогой, которой предлагается. Это уже обстоятельства. Но в первую очередь я вижу ребенка", — сказала Захарова в интервью РИА Новости.

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Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture.
В итоге активистка стала "Человеком года-2019" по версии журнала Time. Главный редактор издания, комментируя этот выбор, отметил, что девочка стала самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю.
Тунберг ставила в описание своего профиля фразу "Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее", которой отреагировал на ее выступление в ООН президент США Дональд Трамп. Но позднее Тунберг изменила описание на "Добрая, но плохо информированная девочка", после слов президента России Владимира Путина.
Читайте полный текст интервью Марии Захаровой>>
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