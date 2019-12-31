Россия учитывает итоги выборов в Великобритании, заявила Захарова

"Мы не оцениваем внутриполитические события в странах или интеграционные процессы, происходящие в тех сообществах, к которым не принадлежит Россия, с точки зрения "все равно или не все равно". Мы разделяем эти вопросы по следующим категориям. Во-первых, что касается электоральных процессов народов и интеграции стран – это их выбор. Во-вторых, мы принимаем это к сведению с точки зрения выстраивания отношений с этими странами и народами, принимаем их выбор и корректируем нашу политику, исходя из реальности и происходящего на пространстве Евросоюза", - отметила представитель МИД РФ.