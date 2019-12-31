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Россия учитывает итоги выборов в Великобритании, заявила Захарова
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РИА Новости

Россия учитывает итоги выборов в Великобритании, заявила Захарова

09:37 31.12.2019 (обновлено: 10:56 31.12.2019)
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© REUTERS / Hannah McKayИзбирательный участок в Лондоне
Избирательный участок в Лондоне
© REUTERS / Hannah McKay
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Москва учитывает и принимает во внимание итоги выборов в Великобритании, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Двенадцатого декабря состоялись всеобщие выборы, на которых правящая Консервативная партия одержала победу: теперь ее представителей в парламенте на 80 человек больше, чем депутатов от всех остальных партий. Это означает, что правительство не только может легко обеспечить принятие соглашения с ЕС об условиях выхода Великобритании, но и провести, по сути, любую другую политическую инициативу.
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"Мы не оцениваем внутриполитические события в странах или интеграционные процессы, происходящие в тех сообществах, к которым не принадлежит Россия, с точки зрения "все равно или не все равно". Мы разделяем эти вопросы по следующим категориям. Во-первых, что касается электоральных процессов народов и интеграции стран – это их выбор. Во-вторых, мы принимаем это к сведению с точки зрения выстраивания отношений с этими странами и народами, принимаем их выбор и корректируем нашу политику, исходя из реальности и происходящего на пространстве Евросоюза", - отметила представитель МИД РФ.
По ее словам, это принимают к сведению и экономические операторы, ведь речь идет не об исключительно политической сфере, это и экономика, и финансы.
"Конечно, нас интересует этот вопрос. Как нас это может не волновать, учитывая, что мы с Евросоюзом выстраиваем отношения? У нас большое количество соглашений, у нас большое количество операторов. У нас, в конце концов, энергетическое сотрудничество развивается очень активно. Поэтому это все учитывается и принимается во внимание", - сказала Захарова.
Читайте полный текст интервью Марии Захаровой>>
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Мария ЗахароваМИД РФВеликобританияРоссияВ мире
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